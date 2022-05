Armoedebestrijding: veertig frikandellen per week om je maag mee te vullen

Lips spitste zijn oren: een praatprogramma dat ergens over gaat, en dan ook nog eens zonder rode wijn en bakken zoute stengels. Beeld De Publieke Tribune

Renate Stüger woont in Moerwijk in Den Haag, een van de armste en ongezondste wijken van Nederland, waar de mensen gemiddeld zeven jaar korter leven dan in rijke wijken. Tot voor kort moest ze met haar twee kinderen eten van zeventig euro in de week. Renate wilde niet ondankbaar klinken, maar vond het toch niet zo’n fijn idee dat ze van de Voedselbank veertig frikandellen per week kreeg en een paar pakken aanmaaklimonade.

Obesitas noemen we een welvaartsziekte, zei presentator Coen Verbraak, gezeten in een gymzaaltje achter een tafel met drie gasten en vier glazen water.

Lips spitste zijn oren. Een praatprogramma dat ergens over gaat. En dan ook nog eens zonder rode wijn en bakken zoute stengels. De Publieke Tribune heet het en dit seizoen gaat het over kinderen in de knel, met als aftrap: de sluipmoordenaar bestaansonzekerheid.

Al snel viel het woord ‘schaamte’ en begreep Lips waarom hij niet wist dat er in het rijke Nederland een miljoen mensen onder de armoedegrens leeft. Een chronisch gebrek aan geld is niet iets waarmee je te koop loopt, zeker niet als er kinderen in het spel zijn. Voor je het weet ben je ze kwijt.

Aan tafel zat ook de nieuwe minister van Armoedebeleid, Carola Schouten. Voor haar neus hadden de programmamakers een papiertje neergelegd waarop ze mocht noteren wat haar allemaal te doen stond, nadat ze een uurtje was bijgepraat door buurtbewoners en andere betrokkenen. Door de directeur van de lokale school bijvoorbeeld, die vertelde over de gaten die ze dagelijks met andere gaten moest vullen. Of de negen maanden die haar kinderen op de wachtlijst van Jeugdzorg moeten doorbrengen als ze hulp nodig hebben, om vervolgens te merken dat het te laat is voor preventieve zorg.

Kraskras, hoorde Lips. Mooi: het was Schouten die stilletjes zat te pennen.

