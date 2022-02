Arjen Lubach had Poetin blijkbaar beter in de smiezen dan premier Mark Rutte

Natuurlijk was het voor Lips de vraag of hij niet eigenlijk naar de pr-campagne van Mark Rutte moest kijken, live aan tafel bij Jinek vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, met gespreksonderwerpen als Lil Kleine en de storm Eunice. Of naar NPO2 waar Danny Ghosen op zoek ging naar de waarheid achter de Nederlandse bommen op het Iraakse Hawija. Was het fair om meteen al de eerste aflevering van De Avondshow met Arjen Lubach onder de loep te nemen?

Toch werd het Lubach met zijn overstap van een Keek op de Week naar dagelijkse satire op NPO1. Lips’ nieuwsgierigheid liet zich niet bedwingen: kon dat wel goed gaan? Op de Nederlandse televisie zijn al zoveel mislukte pogingen geweest waardoor je bijna begon te geloven dat ‘wij’ dit botweg niet kunnen.

Het hoofdonderwerp op dag 1 was alvast in de roos met de erkenning van de opstandige Oekraïense volksrepublieken door Rusland. Het was gedurfd om met zoveel rake grappen paraat te staan, want het nieuws kwam pas in de vooravond. “We nemen dit om half acht op, dus geen idee of hij al op de rode knop heeft gedrukt,” dekte Lubach zich nog een beetje in voor de grillen van Poetin.

Wat hij natuurlijk wel kon voorbereiden was het item over China, de Oeigoeren en de vraag of de NOS de Winterspelen wel moest uitzenden. Lubach bleek zelfs zijn hand niet om te draaien voor een geestig interview met Kim van Kooten - iets dat niet uit-en-te-na gescript kan worden. De Avondshow zou zomaar glansrijk kunnen slagen.

En toen liep Rutte plotsklaps weg uit Jinek omdat Poetin nog een stap verderging dan aan het begin van de avond. Daarmee werd pijnlijk duidelijk dat Lips toch de verkeerde keuze had gemaakt. En Lubach had Poetin klaarblijkelijk beter in de smiezen dan onze premier.

