Arie Schippers winnaar eerste editie Tim Killiam Prijs

Arie Schippers is stadstekenaar, beeldhouwer en schilder Beeld Arie Schippers

De jury was op zoek naar een eigenzinnige maker die ‘een traditioneel onderwerp als het Amsterdams stadsgezicht bij de kladden pakt en niet bang is voor de rauwe realiteit van de stad’. De 69-jarige Schippers bleek over deze kwaliteiten te beschikken; met zijn Amsterdamse stadsgezichten is hij de winnaar van de eerste editie van de Tim Killiam Prijs die bestaat uit een bedrag van 15.000 euro en een tentoonstelling in het Grachtenmuseum Amsterdam.

Stadsgezichten

Schippers is een geboren en getogen Rotterdammer, maar woont in Muiderberg. Tussendoor woonde hij 35 jaar in Amsterdam. “Ik heb er zo veel getekend en geschilderd. Ik ken elke zijstraat, elke doodlopende straat en toch kom ik elke keer weer prachtige nieuwe dingen tegen,” zei hij in mei 2016 in deze krant. Schippers was toen net benoemd tot Stadstekenaar van Amsterdam. Veel van zijn stadsgezichten komen uit de periode tussen 1994 en 2001, toen hij met een busje door de stad trok en zijn uitzichten schilderde.

Naast het Amsterdamse landschap schildert Schippers ook realistische portretten en maakt hij sculpturen en beelden. Hij maakte onder andere Walk to Freedom, het monument voor Nelson Mandela in Den Haag. In 1977 won hij de Prix de Rome voor schilderkunst, in 2016 kreeg hij de Sacha Tanja Penning, een oeuvreprijs voor figuratieve kunstenaars.

Met de gewonnen tentoonstelling richt Schippers zich vooral op schilderijen met een Amsterdamse thematiek. Ook zal hij speciaal voor deze gelegenheid enkele nieuwe werken maken. De Tim Killiam Prijs zal tijdens de opening van de tentoonstelling worden uitgereikt, op 2 maart 2023.

Nalatenschap

De prijs is in het leven geroepen door Stichting Tim Killiam, de organisatie die de nalatenschap van de Amerikaanse architect, tekenaar en fotograaf beheert. Killiam woonde van 1974 tot aan zijn overlijden in 2014 in Amsterdam en maakte in die tijd veel tekeningen, etsen en foto’s van de grachtengordel. Hij werd bekend van het bedenken en uitgeven van de Amsterdamse Grachtengids.

De Tim Killiam Prijs zal jaarlijks worden uitgereikt aan een maker die, net als Killiam, op originele en waardevolle wijze bijdraagt aan het beeld van Amsterdam.