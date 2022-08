Argentijnse Claudia Piñeiro neemt met haar roman wraak voor haar moeder die door parkinson onzichtbaar werd

Beeld Getty Images

Tot op het bot getergd is ze, de 62-jarige Elena in Elena weet van Claudia Piñeiro. Ze foetert inwendig. Op de verloofde van haar dochter Rita, ‘de gebochelde’, die aan zijn moeder vastzat ‘als een zieke blindedarm die niemand eruit durft te halen’. Op pater Juan van de parochiekerk, op inspecteur Avellaneda, op dokter Benegas, op de buren en alle andere ‘dwazen’ die beweren dat haar dochter niet is vermoord.

Maar bovenal foetert Elena op de ziekte van Parkinson die haar in haar lichaam gevangen houdt. Parkinson, een eigennaam die mannelijk in de oren klinkt – maar het woord ziekte is vrouwelijk, redeneert ze, en dus is haar parkinson een Zij, een Haar: ‘Die vuile ziekte, die hoer!’ Elke dag een nieuwe strijd die haar te wachten staat vanaf het moment dat ze uit bed overeind probeert te komen, elke ochtend als ze wakker wordt herinnert ze zich wat haar te wachten staat.

Elena komt bijna niet in beweging, daarvoor is ze afhankelijk van de medicatie die ze bijna niet kan slikken omdat ze haar nek niet kan strekken en haar blik op de grond gericht is. Maar toch weigert ze zich een slavin te laten maken van die hoer die haar in de tang heeft maar naar wie ze heel veel lange neuzen wil maken.

Op de dag die Piñeiro met haast gruwelijk inlevingsvermogen beschrijft, is ze vastbesloten in haar eentje de trein te nemen naar Buenos Aires. Voetje voor voetje gaat ze, haar bewegingsvrijheid in pillen berekend, om daar een vrouw te vragen om hulp om de moord op Rita op te lossen.

Ze heeft het lichaam nodig van iemand anders die het werk voor haar kan doen, een lichaam dat Elena wél gehoorzaamt. Want Elena weet, in dit verhaal dat zich haast als een thriller laat lezen, Elena weet dat haar dochter zich niet naar de klokkentoren van de parochiekerk kan hebben begeven om zich daar te verhangen omdat het die middag onweerde. Ze communiceerden met veel strijd – moeder en dochter tot elkaar veroordeeld maar toch ook verklonken. Elena wéét dat Rita, uit angst voor het inslaan van de bliksem in de kerktoren, nooit in de buurt van de kerk zou komen als er onweer in de lucht zat.

U schreef dit boek al in 2007, in 2010 verscheen het bij een andere uitgeverij in Nederland. Maar door de nominatie voor de International Booker Prize van de Engelse vertaling krijgt het nu een nieuw leven. Hoe is dat voor u?

“Mijn boeken verschijnen in verschillende landen op verschillende momenten. In Argentinië komt nu een nieuwe roman uit. Dus ik moet telkens nieuwe laatjes in mijn hoofd openen. Maar die Bookernominatie is wel een enorme kans. Daardoor bereikt Elena weet, een boek dat veel intiemer, persoonlijker en pijnlijker is dan mijn andere werk, veel meer lezers. Het gaat nu naar Korea, China, Macedonië en andere landen waar ik nog niet vertaald werd. De nominatie heeft echt een deur geopend.”

Persoonlijker en pijnlijker, wilt u dat toelichten?

“Het boek is fictie, maar mijn moeder werd getroffen door parkinson, dezelfde zware, snel verergerende soort als die van Elena. Ze was nog jong, 65 toen de diagnose werd gesteld, en ze heeft daarna niet heel lang meer geleefd. Dat is meer dan twintig jaar geleden, misschien zou er nu een betere behandeling zijn.”

U beschrijft een schrijnende mantelzorgsituatie. U laat Elena zich een verschrikkelijke tirade herinneren van Rita, over hoe die zich elke dag moest verhouden tot haar kwijlende, naar urine stinkende moeder met haar ingegroeide snor en haar teennagels als schubben. ‘Ik zie alle dagen hoe je eruitziet, ma.’

“Ik zorgde voor mijn moeder, maar niet zo intensief als Rita. Ik woonde vlakbij, maar ik had hulp en ook mijn broer sprong bij. Maar veel dingen uit het dagelijkse leven van Elena die ik beschrijf, stammen wel uit die periode – dat kwijlen bijvoorbeeld, dat vind je niet in een brochure over parkinson.”

Ik vond dat totale verlies aan decorum ook wel heel pijnlijk om te lezen.

“Toen mijn moeder ziek was, realiseerde ik me dat mensen niet meer naar haar keken. Zogenaamd om haar niet lastig te vallen. Maar eigenlijk wilden ze haar gewoon niet zien. Susan Sontag beschrijft dat heel goed in Ziekte als metafoor: hoe personas enfermas, zieke mensen, onzichtbaar worden. Ik ondervond dat mensen over haar praatten maar niet mét haar. Ik wilde daarom de schijnwerper op zo iemand zetten. Als je dit boek leest móet je naar Elena kijken. Dat is mijn wraak, vanuit de situatie van mijn moeder.”

Elena is een boze verteller.

“Ze is boos, maar ze heeft toch veel levenslust. Mijn moeder had meer van wat Elena maar een beetje heeft: humor. Zij was ook kwaad, maar er stond zelfspot tegenover. Elena toont meer haar woede over de manier waarop ze wordt behandeld. Hoe ze neerbuigend ‘omaatje’ wordt genoemd terwijl ze pas 62 heeft is en geen kleinkinderen heeft; zo weet ze hoe de wereld over haar denkt en dat wil ze niet. Ze wil er zíjn, ondanks haar ziekte. Mijn moeder ook hoor, ik dacht vaak: hoe kan ze de energie opbrengen om zo door te gaan? Op een dag was ze bij mij thuis, ze stond vlak bij de piano en ik zag haar kijken naar de toetsen. Zij had ook de spieraandoening die ik bij Elena beschrijf, dat ze alleen nog maar naar beneden kon kijken. Ze zei: ‘Misschien kan ik wel leren pianospelen. Ik heb in ieder geval de juiste houding’.”

Maar u stond aan de kant van Rita.

“Ik wilde laten zien dat, hoe hard Elena en Rita ook tegen elkaar zijn, ze op die harde manier wel van elkaar houden. Ze zijn vooral boos op het leven, op die ziekte, op het lot. En op die dood, waar we allemaal mee moeten dealen omdát we sterfelijk zijn – dat is het enigma van de mensheid. In veel van mijn boeken gaat het over de dood als mysterie, daarom sta ik ook wel bekend als thrillerauteur. Maar ik schrijf ook vaak over religie, en hoe godsdiensten vrouwen voorschrijven om te leven om een leven na de dood te verdienen. Ik respecteer mensen die dat omarmen, maar van vrouwen wordt veel gevergd – bijvoorbeeld als het gaat om abortus, ook een thema in het boek.”

U bent pro-abortus en activist – dat maakt Elena weet met de uitspraak van het Hooggerechtshof in de VS waarmee het recht op abortus daar werd geschrapt weer heel actueel.

“Wie behoort een lichaam toe? Dat is de vraag die ik in Elena weet in tweevoud stel. Als je een ziekte hebt die zo desintegrerend is als die van Elena, val je in de klauwen van het zorgstelsel en de medici die beslissingen nemen over jouw welzijn. En als je een abortus wilt of hebt ondergaan, val je ten prooi aan de mensen die daar een mening over zijn toegedaan. Toen ik dit boek schreef was abortus verboden in Argentinië, het is pas sinds 2020 toegestaan. We hebben net nu weer gedemonstreerd vanwege excessen in El Salvador. Waar zelden over wordt gepraat is het trauma van vrouwen die moeder worden maar het niet in zich hadden, die een abortus hadden gewild maar die niet konden krijgen.”

Iets anders wat me erg raakte: u stelt vast dat we woorden hebben voor iemand die zijn ouders verliest – wees – of iemand die zijn partner verliest – weduwe of weduwnaar. Maar niet voor iemand die zijn kind verliest. Elena vraagt zich af of ze na de dood van Rita nog wel ‘moeder’ is?

“Ik ken geen taal die daar een woord voor heeft. Heeft het Nederlands er een woord voor? Nee, dat dacht ik al. We hebben er geen woord voor omdat het te pijnlijk is om te benoemen.”

Elena weet

Claudia Piñeiro

vertaald door Mariolein Sabarte Belacortu

Meridiaan Uitgevers, €18,99

152 blz.

Claudia Piñeiro Beeld Quim Llenas/Getty Images