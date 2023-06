Arctic Monkeys, Bruce Springsteen en de pompende seventiessound van Jessie Ware: dit was de beste muziek van mei

En woesjjj... ook mei 2023 is alweer voorbij. Dit waren de afgelopen maand de hoogte- en misschien ook wel dieptepunten in de pop- en jazzmuziek.

Laten we met het dieptepunt van de maand beginnen, zijn we daar vanaf.

De onverwachte dood van Tina Turner, wie was er niet van onder de indruk? Mensen die helemaal niets met Tina hebben, bestaan die eigenlijk? Wat een vrouw, wat een stem, wat een leven.

Sinds het vreselijke nieuws ook weer veel naar haar muziek aan het luisteren? Sla op Spotify vooral niet haar oude werk over. Die Ike was een van de grootste klootzakken die in de popmuziek heeft rondgelopen, maar in het eerste deel van haar carrière was Tina ondanks alle ellende als zangeres op haar best.

Nu iets blijmoedigs graag

“Het vrolijkst stemmende album van de maand was zonder twijfel That! Feels Good! van Jessie Ware. De Britse zangeres zat aanvankelijk een beetje in de tuttebellenhoek van de popmuziek, maar maakt tegenwoordig heel aanstekelijke neo-disco. Net als Dua Lipa, ja. En ook een beetje als – op hun jongste album – Sam Smith.

Ware heeft een heerlijke stem en is een leuk mens, maar That! Feels Good! is vooral ook vanwege de productie zo’n fijn album. De muziek klinkt vet en pompend als in de jaren zeventig. Je ziet er als vanzelf zo’n telkens van kleur wisselende dansvloer bij als in Saturday Night Fever.

Dat was de afdeling vrolijk, door naar echt goed dan wel echt mooi.

Aanrader van de maand in die categorie: Wait Til I Get Over, het solodebuut van de Amerikaanse soulzanger Durand Jones. Hij was onder liefhebbers al bekend als zanger van The Indications, die een heel gladde en ook lekkere versie van soul brachten.

Op eigen houtje klinkt Jones veel ongepolijster, ruig soms zelfs. De lijntjes naar de soulmuziek van de jaren zestig en zeventig liggen voor het oprapen, maar retro klinkt Wait Til I Get Over geen moment. In het prachtige That Feeling komt Jones uit de kast als biseksueel.

Beste concert van de maand?

Arctic Monkeys in de Ziggo Dome. Niet heel veel van verwacht, want op Lowlands stelde de groep vorige zomer nogal teleur. Ze zijn nog altijd aan dezelfde tournee bezig, maar de Arctic Monkeys die in de Ziggo stonden waren een heel andere Arctic Monkeys dan toen in Biddinghuizen.

Honderd procent inzet, perfecte setlist (mooie afwisseling van oud en nieuw werk), sober maar fraai decor. Het was zo’n vrijdagavond waarvan je wilde dat hij het hele weekend door zou gaan. Ook leuk trouwens: de Monkeys, ook alweer gevorderde dertigers, hebben via TikTok een nieuw, opvallend jong publiek aangeboord.

De echte oudjes waren ook weer flink actief op de podia toch?

Met wisselend resultaat, mogen wel wel zeggen. Punk- en newwavelegende Siouxsie Sioux heeft het als zangeres nooit echt van haar techniek moeten hebben, maar zat er in Paradiso vaak wel heel ver naast. De synthkoningen van Depeche Mode (na de dood van James Fletcher tegenwoordig een duo) gaven in de Ziggo juist een monumentaal goed concert.

Maar dé concerten in het 65+-segment waren natuurlijk de twee shows die Bruce Springsteen in de Arena gaf. De jaren beginnen te tellen bij The Boss (die bij show no. 2 even onderuit ging), maar het heilig vuur brandde nog volop.

