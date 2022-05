Arcade Fire keert met ‘We’ terug naar de ambitieuze indierock

We van Arcade Fire

Storm boven het vaarwater van het Canadese Arcade Fire? Na het afmaken van het zevende groepsalbum We is Will Butler, de jongere broer van zanger en meesterbrein achter de groep Win, vertrokken. De reden blijft ongewis. Beide Butlers laten alleen weten dat de breuk vriendschappelijk is.

De timing oogt vreemd omdat We een van de krachtigste werkstukken van de band is geworden. Nadat Everything Now uit 2017 voor een deel van de fanschare van Arcade Fire iets te veel disco en mainstreampop bevatte, is de band weer terug bij de ambitieuze indierock van doorbraakalbums Neon Bible (2007) en The Suburbs (2010).

Rijke arrangementen

Zeven lange stukken bevat het album, bijna alle gehuld in die rijke Arcade Firearrangementen die van de liveshows van de groep zo’n overdonderende ervaring maken. In die zin is The Lightning I, II de sleutelsong van deze intense plaat. Je komt oren tekort bij de The Who-gitaarriffs, meanderende toetsenpartijen en opzwepende drums.

Openingssongs Age of Anxiety I en II ontlenen hun titel aan een gedicht van Lawrence Ferlinghetti uit 1958. Ferlinghetti was een kennis van de vader van de Butlers. Win vond de bundel recent terug, raakte tot tranen geroerd en componeerde twee songs vol eightiessynthesizers. Zo intrigerend, dat je meteen opnieuw wil luisteren. Zo kennen we Arcade Fire weer.