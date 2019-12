Applaus: Van Nieuwkerk liet zijn tafel leeg voor deze docu

Dit is de leven. Beeld NPO1

“Ik droomde altijd dat ik een heel bijzonder kind zou krijgen. Eentje die bij voorbaat vrijgevochten is en nooit de gebaande paden bewandelt. Ik heb precies gekregen wat ik wil,” zegt Romana Vrede in de documentaire Dit is de leven over haar autis­tische zoon Charlie.

Haar zoon is, in de ogen van de maatschappij, ‘raar, on­aangepast, dwangmatig en niet normaal’. Maar, zei ze in haar inleiding op de kruk bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door, kinderen als Charlie bezitten juist ook zoveel schoonheid.

Vanuit die gedachte maakte Vrede samen met de DWDD-redactie een korte documentaire, waarvoor Van Nieuwkerk zijn praattafel een avond lang ongebruikt liet. Een beslissing waar Lips na drie kwartier ademloos kijken slechts voor kon applaudisseren. Hij genoot van de schitterende eigengereidheid en pure wilskracht van kinderen als Job, Ginny en Aiden.

Het leukst vond Lips puber Beer, die een fascinatie voor cijfers heeft. Zijn moeder: “Getallen zijn voor hem wat voor andere kinderen knuffelbeertjes zijn.” Wat een magnifiek beeld: Beer in de Albert Heijn tussen de diepvriespizza’s en het schepijs, springend van ­vreugde met een ballon van het cijfer ‘1’ aan een touwtje. Eerder had hij zijn vreugde over het ­blauwe opblaasbare cadeau al uitgesproken: “Wat een prachtige 1.”

Een verfrissende blik. En dat was precies de conclusie die voor de hele documentaire gold. Daarmee slaagde Vrede in haar opzet. Wie voorbij zijn eerste indrukken keek, zag een verzameling compleet unieke individuen, allen volledig één met hun eigen wereld en schijnbaar immuun voor de opinies van anderen. Mensen kortom behept met precies die eigenschappen die Lips zijn hele leven al probeert aan te leren.

Reageren? hanlips@parool.nl