Apolonia, Apolonia uitgeroepen tot beste documentaire op Idfa

“Deze film heeft personages die het leven ademen en ons meenemen op een reis, de wereld van kunst en cultuur voor ons openen, en van business en politiek, en de mechanismen van een succesverhaal,” aldus de internationale jury over Apolonia, Apolonia. “Deze film is doordrenkt met liefde.”

Met Apolonia, Apolonia schetst Lea Glob een overrompelend portret van Apolonia Sokol, een charismatisch, allesbehalve cameraschuw kunstenaarskind dat na een studie aan de prestigieuze kunstacademie Beaux-Arts de Paris in de voetsporen wil treden van de grote Franse schilders. Probleem: ze is een vrouw en schilderen wordt beschouwd als een anachronisme uit het verleden.

De Brit Simon Chambers werd met Much ado about Dying bekroond als beste regisseur. Het beste camerawerk was van Paul Guilhaume voor Paradise, een visueel zeer sterke film over bosbranden in Siberië als gevolg van de snelle klimaatverandering. Mario Steenbergen ontving een Idfa Award voor de montage van Reis door onze wereld, de intieme documentaire die Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster tijdens corona maakten in hun Amsterdamse tuin.

Still uit Reis door onze wereld. Beeld Journey Through Our World

Reis door onze wereld werd – door een andere jury, die naar alle Nederlandse films in de verschillende programma-onderdelen keek – ook bekroond als beste Nederlandse documentaire. “Deze film is een mooie lofzang op dat wat er echt toe doet in het leven,” aldus deze jury, die ook een speciale vermelding gaf aan Het zit in mijn hart van Saskia Boddeke, een kleurrijke, barokke film over een professionele theatergroep voor acteurs met een verstandelijke beperking.

Publieksprijs

De hoofdprijs in de envision-competitie, voor filmmakers die met (stilistisch) gedurfde films de randen van de vertelvormen opzoeken (to envision betekent ‘zich voorstellen’) ging naar Manifesto, een found footagefilm van de Russische Angie Vinchito, samengesteld uit video’s die Russische tieners op sociale media plaatsten – van onschuldige ochtendrituelen op YouTube of TikTok tot stiekem gefilmde beelden van gewelddadige en handtastelijke docenten. “De filmmaker blies ons omver door zijn vermogen om de gevonden beelden van deze individuele stemmen te structureren en te bewerken tot een krachtig collectief koor,” aldus de envision-jury.

In totaal werden er 17 prijzen en 5 speciale vermeldingen uitgereikt. Zaterdagavond wordt nog de winnaar van de publieksprijs bekendgemaakt; op de eerste plaats staat nu Bobi Wine: The People’s President (met het onwaarschijnlijke gemiddelde van 9,7), gevolgd door Blue ID (9,5) en Aurora’s Sunrise (9,5). Het 35ste Idfa duurt nog tot en met zondag.