Antwoord op de hit ‘Wasmasjien’ tijdens de Avond van de Kleinkunst in Carré: ‘Ik wil die voetjes van de vloer’

Het Amsterdams Kleinkunst Festival organiseert de Avond van de Kleinkunst in samenwerking met het NPO Radio 5-programma Volgspot. Het concept is simpel: grote namen zingen hun allergrootste hit en daarna volgt een antwoord. Peter van Rooijen schreef een vervolg op Ernst Jansz’ De Bom, Elke Vierveijzer gaat aan de slag met Karin Bloemens Geen kind meer, Martijn Kardol onthult hoe het verder ging na Peter de Konings Het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistente en Van der Laan en Woe laten weten of Hans de Booijs Annabel Parijs heeft gehaald.

Het opvallendste duo dit jaar bestaat uit ­Trafassizanger Edgar Burgos en zanger en cabaretier Marcel Harteveld, die een vervolg schreef op Trafassi’s Wasmasjien.

Waarom is Wasmasjien nog steeds zo populair?

Harteveld: “Het is sowieso een lied dat je nog negen maanden loopt te neuriën als je het één keer hebt gehoord. Veel mensen weten misschien niet eens wie het zingt, maar ik denk wel dat iedereen het kent. Als je een avond over het Nederlandse lied samenstelt, vind ik het fantastisch dat je aan Wasmasjien denkt. Het moet ook een beetje een feestje worden.”

Burgos: “Ik was op de Antillen en hoorde ­Macario Prudencia dat lied in het Papiamento zingen. Ik vond de sfeer geweldig, maar die taal zijn heel weinig mensen machtig. Toen heb ik er Kleine wasjes, grote wasjes van gemaakt. Na 35 jaar slaat het nummer nog steeds in als een bom. Er komen kereltjes van zes jaar oud naar me toe die zeggen: u bent een held, ik heb uw nummer geplaybackt op school en ik ben eerste geworden.”

Die kinderen weten waarschijnlijk niet dat Wasmasjien stiekem over seks gaat?

Burgos: “Daar gaat het helemaal niet over. Dat is jouw beleving. Het gaat over een man die de was uitbesteedt aan een vrouw. Er staat geen on­vertogen woord in die tekst. Sommige mensen zeggen: oh wat leuk, een man die een vrouw helpt bij de was. Anderen zeggen: waarom moet de vrouw altijd de was doen? Iedereen heeft zijn eigen interpretatie.”

Wordt er tegenwoordig anders op het lied gereageerd dan vroeger?

Burgos: “De meeste mensen vinden het heel leuk, maar er zijn altijd tegenstanders geweest. Ik stond in de jaren tachtig op een festival in ­Nijmegen toen Wasmasjien net een hit werd. Tijdens mijn optreden kwam er een leger ­vrouwen het podium op die riepen dat het lied seksistisch was en vrouwonterend. Ze begonnen me te slaan met tassen waar volgens mij bakstenen in zaten. Ik ben echt in elkaar geramd. De reacties waren destijds heviger dan nu.”

Heeft u het antwoord van Marcel Harteveld al gehoord?

Burgos: “Nee, ik zie het die avond in Carré wel. Het lijkt me moeilijk, want het lied is volledig uitgeleefd en uitgemolken. Maar ik heb Marcel op zien treden, ik weet dat hij heel goed is.”

Harteveld: “Dáár hebben we het wel over gehad, dat Edgar het niet wil weten. Geen zorgen, ik heb het netjes gehouden hoor.”

Burgos: “Maakt me niet uit man. Ik heb een tropische achtergrond. Wij gaan net iets anders met dingen om. Daar komt een vrouw het podium op en die schudt met haar billen. Hier is dat seksistisch. Mannen in Nederland zingen: ‘De lucht is blauw, ik hou van jou’. In Suriname zeggen we: ‘Hé schatje, wat doe je vanavond, zullen we een beetje gaan dansen?’”

Hoe ziet het vervolg eruit?

Harteveld: “Tijdens vorige edities van de Avond van de Kleinkunst viel me op dat heel vrolijke liedjes soms beantwoord werden met een se­rieuze ballade. Ik heb geprobeerd een nummer te schrijven in de geest van het origineel. Ik wil die voetjes van de vloer. Het gaat over dat veel mensen van mijn generatie in Amsterdam helemaal geen wasmachine hebben.”

Burgos: “Is dat zo, gaan ze naar de wasserette dan?”

Harteveld: “Ja, wasserettes spelen een belangrijke rol in mijn lied. Die hebben een sociale functie. Zo kunnen kleinbehuisde mensen uiteindelijk tóch hun grote liefde ontmoeten bij de wasmachine.”

