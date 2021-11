Antisemieten afficheren zich zelden als antisemiet, laat Frans Bromet zien

2Doc: Alsof ik Palestina heb gestolen, NPO2. Beeld NPO2

Filmmaker Frans Bromet deinst zelden terug voor ingewikkelde onderwerpen, dus ook niet voor een documentaire over het fluïde grensgebied tussen antizionisme en antisemitisme. Minder omfloerst: waar gaat kritiek op Israël over in Jodenhaat? En bestempelen pro-Israëlgroepen kritiek op dat land niet te snel als antisemitisme, om critici zo monddood te maken? Zoals gezegd: ingewikkelde materie.

In Alsof ik Palestina heb gestolen komen onder meer de aanslagen op het koosjere restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg aan bod, gepleegd door een man die een Palestinavlag met zich meedroeg. Is dit antisemitisme of, zoals de advocaat van de dader betoogt, ‘een daad gericht tegen de regeringspolitiek van Israël’? Bromet lijkt naar het eerste te neigen, maar het lastige is dat weinig antisemieten zich als zodanig afficheren.

Zelfs influencer Youness Ouaali, die in een van zijn vlogs opperde om ‘Israëlische toeristen total loss te slaan’ werpt de beschuldiging van antisemitisme verre van zich, hij vindt het zelfs een ‘arrogante en egoïstische benaming’. Een zin later zet hij uiteen dat Joden ‘op alle belangrijke posities’ zitten ‘in de media, de politiek en het bedrijfsleven’ en zo achter de schermen aan de touwtjes trekken. Zo’n beetje de oudste antisemitische complottheorie dus.

Ook oud-premier en fel pleitbezorger van de Palestijnse zaak Dries van Agt is vaak van antisemitisme beticht, maar, zo zegt hij, die beschuldiging is ‘ook een wapen dat wordt ingezet tegen mensen die voor Israël onaangename meningen verkondigen’.

Op de Dam worden de demonstranten gefilmd die elke dag met Palestijnse en Israëlische vlaggen tegenover elkaar staan. De eigenaar van HaCarmel roept ‘geitenneukers’ tegen mensen die hem uitschelden. En Bromet komt in zijn uur durende film ook niet met een oplossing.

Reageren? hanlips@parool.nl.