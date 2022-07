Antipopster Ed Sheerans tournee begint donderdag in Amsterdam, met vlammenwerpers en een bewegend podium

Donderdag begint Ed Sheeran aan zijn tweeluik in de Johan Cruijff Arena. Vijf vragen en antwoorden over de 31-jarige zanger die waarschijnlijk de grootste popster van zijn generatie is.

Ed Sheeran treedt donderdag en vrijdag op in de Johan Cruijff Arena. Zijn er nog kaarten?

Niet veel, maar wie genoegen neemt met een zitplaats hoog in de Arena kan op donderdag nog naar Sheeran toe. Via doorverkoopsites als Ticketswap zijn ook nog veldkaarten verkrijgbaar. Die optie is de enige manier om nog naar de show op vrijdagavond te gaan. In totaal worden zo’n 120.000 fans verwacht.

Waaraan heeft Sheeran zijn populariteit te danken?

Sheeran is een liedjessmid met een ingebouwde radar voor het meest catchy refrein. Hij heeft op zijn 31ste al 27 hits in de Nederlandse Top 40 op zijn naam en schreef ook nog eens de nummer 1-hit Love Yourself voor Justin Bieber.

Ook zijn schijnbare anti-popsterrenimago speelt mee. ‘Het is me een raadsel waarom mensen een poster van een mollige roodharige gast op hun kamer hangen,’ zei hij ooit, maar inmiddels is juist zijn alledaagse uitstraling onderdeel van zijn aantrekkingskracht. Sheeran had zomaar je buurman kunnen zijn. Theoretisch dan. Hij woont weliswaar in een dorpje nabij zijn geboorteplaats Suffolk, maar dit plaatsje – door de Britse pers al ‘Sheeranville’ gedoopt – is een volledig ommuurd landgoed waar hij alleen naaste familie en vrienden als buren heeft.

Hoe uniek is een concert van Sheeran in Amsterdam?

Hij gaf in Nederland alleen in Amsterdam concerten (festivalshows niet meegerekend). Zijn eerste in ons land was op 12 maart 2012 in de Melkweg. Daar wachtten toen vanaf het middaguur al jonge fans, voornamelijk meisjes, voor de deur. Nog hetzelfde jaar was hij terug voor een concert in de Heineken Music Hall, de huidige AFAS Live.

Daarna ging het via de Ziggo Dome (3 keer), naar de Arena, waar hij in 2018 twee keer optrad. Zijn kleinste show vond afgelopen oktober plaats in The Qube, een zaaltje van radiozender Qmusic. Het management van Sheeran weerde toen op het laatste moment journalisten, omdat recensies van het mini-concert van acht liedjes niet gewenst waren.

Wat kunnen we verwachten van de +-=:x Tour?

Eerst even over de naam, een samenstelling van de titels van de vier albums die Sheeran in zijn loopbaan uitbracht (alleen ‘-’ was geen album). De tourneenaam wordt uitgesproken als ‘Mathematics Tour’. Sheeran, die overal ter wereld in voetbalstadions optreedt, heeft zijn podium op grofweg de middenstip gepositioneerd. Op een roterende bühne is voor het eerst ook plek voor een volledige band. Sheeran stelt sommige liedjes nog steeds live samen met zijn loopstation, maar een volledig soloconcert is zijn show niet langer.

Een grote onderneming, zo’n Sheeran-tournee?

De vorige tournee van Sheeran, Divide, werd met de verkoop van 8,8 miljoen kaarten en een totale opbrengst van 776 miljoen dollar de grootste en meest winstgevende concertserie ooit. Sheeran, inmiddels vader van twee jonge kinderen, heeft aangegeven dat hij na Mathematics voorlopig geen grootschalige tournees meer onderneemt. Daarom wilde hij van deze concertreeks een nog grotere productie maken.

Voor het eerst zijn er vlammenwerpers, bewegende podiumdelen en een videoscherm dat het volledige podium letterlijk omspant. Ook is er voor het eerst een volledige band. De tournee blijft tot het begin van de herfst in Europa en gaat in 2023 verder in Australië.

In de tussentijd zullen hoogstwaarschijnlijk nieuwe concerten in Noord- en Zuid-Amerika worden aangekondigd. Een volgend record lijkt in de maak. Is Sheeran de eerste die qua omzet de grens van 1 miljard dollar doorbreekt?