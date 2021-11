Antiheld Alex Ploeg toont oprechte kwetsbaarheid

Met Ego levert Alex Ploeg een knappe prestatie. Beeld Bob Bronshoff

Het moet voor veel cabaretiers een lastig dilemma zijn: ga ik het wel of niet over corona hebben? Alex Ploeg doet het wel. De eerste tien minuten van Ego zijn gewijd aan zijn lockdownleven. Hij dacht voorheen dat een gebrek aan tijd hem weerhield van zelfontplooiing. Inmiddels weet Ploeg beter. Hij leerde géén nieuwe taal tijdens die stille maanden. Sterker nog: hij googelde niet eens wat hypotheekrenteaftrek nou precies is.

Met die introductie sleept de expressieve Ploeg ons natuurlijk vooral zijn belevingswereld in. Hij is een antiheld, iemand die door zijn dagen struikelt en continu worstelt met verwachtingen. Die van anderen én die van zichzelf.

Dat was ook de kern van zijn debuut, Ultimatum, maar Ego is een veel beter programma. De monotone stand-up is vervangen door een organische spanningsboog, waarin plaats is voor persoonlijke ontwikkeling én voor prima verpakt engagement. Hij werpt zich op als woordvoerder van de onzekere man. Het is heel erg dat vrouwen zich gebonden voelen aan bepaalde standaarden, maar dat geldt voor hem net zo goed. Een beetje bink mag eigenlijk nog steeds niet twijfelen, laat staan huilen. De opmerkelijke voice-over, die gaandeweg steeds beklemmender wordt, laat slim zien hoe Ploeg daar intern mee worstelt.

Paniek

Door dat stevige fundament stel je ook zijn grappen meer op prijs. De voorstelling bevat een geweldig verhaal waarin Ploeg door het park loopt en er plots een bal op hem afrolt. Paniek. Het terugschieten kan immers faliekant mislukken, wat een flinke deuk in zijn mannelijkheid zou opleveren. Het is verbale slapstick, perfect opgebouwd en met een mooie twist.

Ego kent wel een paar inzakkertjes, de halve sketch waarin hij zich juist neerzet als arrogante kwal werkt niet helemaal, maar verder levert Ploeg een knappe prestatie. Wat voorheen vrijblijvende zelfspot was, is nu oprechte kwetsbaarheid.

Ego



Wie Alex Ploeg

Regie Peter van de Witte

Gezien De Kleine Komedie, 4 november

Daar ook vandaag en morgen, 18 februari DeLaMar Theater, 2 april Griffioen Amstelveen, 25 en 26 mei in De Meervaart