Antigone is de Greta Thunberg van de oude Grieken

Marguerite de Brauw als Antigone: ‘Dit gaat over een wereld die verrassend veel op de onze lijkt nog.’ Beeld Marieke Timp

Wijdbeens staat acteur Julien Croiset voor een groepje van acht middelbare scholieren in de spectaculaire aula met glas-in-loodramen in het Amsterdams Lyceum. “Onthoud,” zegt hij, “Polyneikes is de motherfucker en Eteokles is de slay.” De jongeren veren op, dit herkennen ze wel. Slay is degene die het goed heeft gedaan, de motherfucker is de slechterik. In de Griekse tragedie Antigone is Polyneikes inderdaad de broer die voor de vijand is gaan vechten, terwijl Eteokles voor zijn eigen stad (Thebe) streed. De nieuwe koning Kreon (de oom van Antigone, een machtsmacho) verordonneert dat Polyneikes blijft rotten boven de grond, maar zijn zus Antigone (óók nog eens verloofd met de zoon van Kreon) begraaft hem toch. Haar wacht de doodstraf.

Croiset is met actrice Marguerite de Brauw, die Antigone speelt, en regisseur Agaath Witteman naar het Amsterdams Lyceum gekomen. Sinds begin oktober spelen ze Antigone, van Sofokles, in klassieke vorm. Met het koor (de stem van het volk), slechts vier acteurs, trouw aan de oorspronkelijke tekst, zelfs met delen gezongen in het oud-Grieks. Een tragedie over macht, principes en de grote vragen des levens: kies ik voor waar ik in geloof en sterf ik, of volg ik gedwee en verloochen ik alles waar ik voor sta?

Greta Thunberg

Witteman richtte Studio Antigone in 2021 op omdat ze zag dat klassieke teksten aan het verstoffen waren. “Dit erfgoed heeft mijn hartstocht, maar de ouderen voelen zich er niet meer toe aangetrokken en voor de jonge generatie is het ‘ouwe zooi’.” Witteman, theatermaker, voormalig Eerste Kamerlid voor de PvdA, getrouwd met acteur Hans Croiset, is op missie. Antigone verdient het gespeeld te worden. Dat doen ze in theaters door het hele land, maar ze zagen ook een kans voor een jonge generatie: over twee jaar staat de tragedie gepland voor het eindexamen Grieks, een ideale gelegenheid om de scholen in te gaan.

Gedwee luistert het kleine groepje gymnasiumleerlingen naar het verhaal. Woensdagavond zien ze de hele voorstelling. “Wel spannend hè?” pept Witteman ze op. “Dit gaat over een wereld die verrassend veel op de onze lijkt nog. Neem alleen al de vrouwonvriendelijkheid van Kreon, dat speelt nu ook nog hoor!”

De Brauw vertelt over haar rol als Antigone, die je ook zou kunnen zien als ‘geloofswaanzinnige’. Voor het meisje is het onbespreekbaar om haar broer niet te begraven. “Die passie, dat gaan voor waar je voor staat, hebben we geïnspireerd op Greta Thunberg,” zegt Witteman. “Niets houdt haar tegen.”

Hoewel er wordt geschoven op stoelen en geklooid met earpods, er af en toe walging klinkt bij alle incestueuze Griekse relaties en het boude seksisme, zijn de vierde- en vijfdeklassers na afloop enthousiast. “Leuk!” roept er een. Missie geslaagd, ze zijn gegrepen door een tragedie die al 2500 jaar overleeft.

Antigone door Studio Antigone, woensdag 16 november, de Meervaart, vrijdag 28 november in het Betty Asfaltcomplex