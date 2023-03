Antidote Festival: een festival in je brievenbus, dat plaatsvindt in je woonkamer

Het papieren festival van Antidote wordt op zaterdag bezorgd. Beeld -

‘Kunstwerken zijn net wandelingen. Je hoopt op iets moois. Raakt minstens één keer de weg kwijt. Je wordt er moe van, en ze duren altijd nét te lang. Toch doen ze je goed. Die frisse wind in je gezicht. Een ander perspectief. De ideeën die je opdoet onderweg,’ staat er in de gebruiksaanwijzing in het originele, fraai vormgegeven brievenbuspakketje. Daarop staat ook de routekaart, die niet alleen langs de kunstwerken in de doos leidt, maar ook over de imaginaire ‘Dutch Mountain’.

Het papieren festival is een initiatief van Antidote (‘tegengif’), een kunstinitiatief dat zich inzet voor een meer transparante, collaboratieve en solidaire kunstpraktijk, en is ontstaan ‘In het staartje van corona.’

“We wilden in eerste instantie een live festival organiseren, maar dat bleek een uiterst kwetsbare vorm, omdat we niet wisten hoe de wereld er een paar maanden later uit zou zien,” vertelt kunsthistoricus, programmamaker en creatief producent Bibi Scholten van Aschat, die samen met dramaturg-onderzoeker Koen Bartijn en danser-dramaturg Doke Pauwels initiatiefnemer van Antidote is.

“Tegelijkertijd ontstond er een hernieuwde waardering voor post; post zorgde voor een gevoel van nabijheid van mensen die op afstand waren. Dat hebben we gecombineerd. De meeste post die we vandaag nog krijgen is van de belastingdienst of een pakketje met de zoveelste aankoop. Onze post is juist heel intiem; je krijgt een festival cadeau van een vriend of vriendin, die op hetzelfde moment ook een pakketje ontvangt, en wordt zo onderdeel van iets groters.”

Polsbandje

Geïnspireerd op de Fluxkit uit de jaren zestig en zeventig, een verzameling werken op papier van Fluxus, werden zes kunstenaars uit uiteenlopende disciplines gevraagd een performance of live evenement te vertalen naar papier. De eerste etappe op de routekaart is een werk van Mica Pan en het danscollectief Chronos. Verder bevat de doos onder meer een tarotspel van Domenique Himmelsbach de Vries en een als brief van de Gemeente Amsterdam vormgegeven uitnodiging van The Academy of New Rituals. Om de festivalsfeer te verhogen zit er in de doos een polsbandje – het is ook als als boekenlegger te gebruiken.

Het papieren festival wordt vrijdag 17 maart afgesloten met een live evenement in Perdu. “Het leek ons mooi om al die mensen die alleen in hun huiskamer iets hebben ervaren tot slot bijeen te krijgen om hun ervaringen te delen: Campfire by Antidote. Rond dat kampvuur draagt dichter Maartje Smits een werk voor dat ze maakt naar aanleiding van het papieren festival. Domenique leidt een gemeenschappelijke tarotsessie, die nieuw licht werpt op onze collectieve toekomst, en onze bergwandeling eindigt met een akoestische set van het indie-popduo Ciao Lucifer, dat ons laat dansen rond het kampvuur. Het slotritueel is in eerste instantie bedoeld voor deelnemers aan de papieren editie, maar is ook interessant voor andere belangstellenden.”