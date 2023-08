Anthony Shim over migrantenfilm Riceboy Sleeps: ‘Het ontkennen van je identiteit vreet je van binnen op’

Autobiografisch is het niet, maar filmmaker Anthony Shim verwerkte zijn persoonlijke ervaringen als Zuid-Koreaanse immigrant in Canada in het gevoelige Riceboy Sleeps. ‘Het graf in de film is dat van mijn overgrootvader.’

Bladeren door de fotoalbums van je jeugd. Dat was het gevoel dat Anthony Shim wilde overbrengen met het door hem geschreven en geregisseerde Riceboy Sleeps, over een moeder en zoon die vanuit Zuid-Korea naar Canada emigreren. “Die foto’s hebben imperfecties,” vertelt Shim vanuit Seoel. “Ze zijn vervaald of gescheurd, maar dat geeft ze een charme en authenticiteit.”

In zijn tweede speelfilm vertelt acteur en filmmaker Shim het verhaal van Dong-hyun (Ethan Hwang) en zijn moeder So-young (Choi Seung-yoon), die in 1990 vanuit Zuid-Korea naar Canada emigreren. In de kleine tien jaar die de film beslaat, verslechtert de relatie tussen moeder en zoon, tot een reis naar Zuid-Korea hen weer dichter bij elkaar en henzelf brengt.

Ook de in Seoel geboren Shim kwam als kind met zijn familie naar Canada. Hij beaamt dat de film is geworteld in persoonlijke ervaring, maar benadrukt: “Het is geen autobiografische film. Ik vertrok vanuit wat ik ken, en creëerde van daaruit een fictief verhaal. Het personage So-young is geïnspireerd op mijn eigen moeder en de relatie die ik met haar had, maar ze is geen exacte kopie.”

Vooral voor details putte hij uit zijn eigen leven. Zoals het aannemen van een Engelse voornaam, en de scène waarin Dong-hyuns klasgenootjes hem bespotten om de sushi in zijn broodtrommel. “Maar het meest autobiografische aspect aan de film is de terugkeer naar Korea. Het dorp waar we hebben gefilmd is de plek waar mijn moeders familie vandaan komt. Veel inwoners daar zijn verre verwanten van mij. En het graf in de film is dat van mijn overgrootvader.”

De blik van de vader

Riceboy Sleeps begint met een voice-over die So-youngs levensverhaal tot 1990 samenvat. Voor Shim is de stijl en toon van die introductie een referentie aan de Koreaanse volksverhalen waarmee hij opgroeide. Maar het introduceert ook het verrassende vertelperspectief van de film, namelijk dat van de overleden vader, die zich suïcideerde toen Dong-hyun nog maar een baby was. “Het is zijn stem die je hoort, die de kijker het verhaal in leidt.”

“In het script was het een naamloze verteller,” vervolgt Shim. Maar in gesprekken met zijn cameraman Christopher Lew ontstond het idee om de vader die rol te geven. “Christopher was een van de eerste mensen die ik bij het project betrok en een van de eerste dingen die we bespraken was vanuit wiens perspectief we het verhaal wilden vertellen. Toen dat eenmaal vaststond, zijn we gaan bedenken hoe we dat naar een visuele vorm konden vertalen.”

“Het idee van waaruit we vertrokken was: wat als je doodgaat en zou kunnen waken over je dierbaren? Dat werd de basis voor elke artistieke beslissing die we vanaf dat moment namen.” Het bepaalde bijvoorbeeld de gang van de camera, die zich als een entiteit door de film beweegt, moeder en zoon lijkt gade te slaan, ruimte geeft of juist opzoekt. “De camera is de verpersoonlijking van de blik van de vader.”

Met woede geboren

Die vader ziet onder meer hoe So-Young worstelt met de Engelse taal terwijl Dong-hyun, die zich dan David noemt, juist zijn moedertaal ontleert en zich nog moeizaam verstaanbaar kan maken in het Koreaans. “Taal is zo’n belangrijk middel waarmee we ons uitdrukken”, stelt Shim. “En elke taal is daarin weer specifiek. Zo heb je in het Koreaans een woord, ‘han’, dat zich niet laat vertalen. Het betekent een gevoel van woede, rouw, verdriet en pijn. Maar het is een woede die voedt, die werkt als brandstof. Men zegt wel dat Koreanen ermee geboren worden.”

“Ik ben heel blij dat ik nog steeds Koreaans spreek, want het is een deel van wie ik ben,” vervolgt hij. “Ik denk anders, ik reageer anders in die taal. Als Dong-hyun in de film zijn vermogen om Koreaans te spreken kwijtraakt, is het alsof hij het vermogen verliest zijn ware zelf uit te drukken in woorden. Hij verliest de connectie met dat deel van zichzelf.”

Voor Shim is dat de essentie van waar Riceboy Sleeps over gaat. “Het was voor mij nooit een film over racisme, of over hoe moeilijk het leven is voor immigranten. Voor mij gaat de film over twee mensen op zoek naar hun identiteit en hun waarheid. En hoe het ontkennen daarvan je van binnen opvreet. Zowel moeder als zoon is op een bepaalde manier verweesd, ontworteld. En dat sijpelt door in hoe ze worstelen hun plek te vinden in een voor hen vreemde wereld. Pas wanneer ze de waarheid onder ogen zien van waar ze vandaan komen, beginnen ze te begrijpen wie ze zijn.”

JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 03: Director Anthony Shim of "Riceboy Sleeps" attends a photocall during the Red Sea International Film Festival on December 03, 2022 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Eamonn M. McCormack/Getty Images for The Red Sea International Film Festival) Beeld Getty Images for The Red Sea Int

Filmen op film “Er waren drie dingen waarop ik vanaf het begin heb geweigerd compromissen te sluiten”, vertelt Anthony Shim over het maakproces. “We filmen op 16mm-film, Koreaanse acteurs spelen de Koreaanse personages en de scènes die zich in Zuid-Korea afspelen draaien we in Zuid-Korea.” Dat hij koos voor analoge film was deels een esthetische kwestie. “Het ziet er gewoon beter uit,” vindt Shim. “Mijn ogen geven er de voorkeur aan.” Maar het is ook een artistieke keuze. Eentje die de laatste tijd opvallend vaak gemaakt wordt. Onder meer Charlotte Le Bons Falcon Lake en Joanna Hoggs The Eternal Daughter werden recent op 16mm gefilmd, en misschien niet toevallig zijn ook dat films die gaan over herinnering en de wortels van identiteit. “16mm heeft van nature iets nostalgisch en warms,” zegt Shim. “Een gevoel van aanraakbaarheid dat digitale film alleen maar kan nabootsen. Vergelijk het met het verschil tussen digitale kunst en verf op een canvas.”