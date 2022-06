Anouks huwelijk op het Malieveld zorgde voor dikke pret bij SBS en RTL

Het huwelijk van Anouk op het Malieveld werd op zondagavond besproken bij RTL Boulevard. Beeld RTL

RTL Boulevard en SBS Shownieuws hadden precies hetzelfde motto bedacht voor de bruiloft van Anouk: somebody’s wife. Een opzichtige verwijzing naar haar grote doorbraak, het nummer Nobody’s wife. Er was een tijd waarin RTL Boulevard de lat hoog legde bij het vullen van de geestig bedoelde tekstballonnen onderin beeld. Toen zou beslist nooit zijn gekozen voor hetzelfde grapje als de grote concurrent een avond eerder.

Boulevardreporter Aran Bade noemde zondagavond de trouwceremonie, die de avond ervoor voltrokken werd tijdens een concert op het Haagse Malieveld, ‘het meest intieme huwelijk waar veertigduizend mensen bij waren’. Aan tafel probeerde Lex Uiting nog te suggereren dat Anouk lekker had verdiend aan haar huwelijk, wat onzin was, want de concertkaartjes waren allang verkocht toen bekend werd dat ze daar haar jawoord ging geven.

Bij Shownieuws was het na afloop van het concert zaterdagavond meteen al dikke pret. De trouwambtenaar had vanaf het podium een sneer uitgedeeld naar collegaatje Sandra Schuurhof, die ze aansprak als ‘Sandra S.’, en die vorige week aan tafel bij SBS6 verzuchtte dat ze het als Anouk-fan maar niks vond, zoiets intiems als een huwelijk tijdens een concert. “Dit is rock-’n-roll!” riep de trouwambtenaar.

Dyantha Brooks, een andere Shownieuwspresentatrice, meldde zich zaterdag nog tijdens de uitzending vanaf het Malieveld waar zij als fan aanwezig was. Fijntjes verwees ook zij naar haar collega. “Ik denk dat iedereen, behalve Sandra, het heel mooi vond.”

Lips kan daarom alleen maar besluiten, zoals Shownieuws doorgaans zelf een bericht afsluit over rampspoed in het privéleven van een BN’er, met beterschap en alle liefs richting het getroffen gezin en hun naasten. Lips wenst de redactie van Shownieuws héél veel sterkte toe tijdens de eerste de beste vergadering, borrel of een personeelsfeest.

