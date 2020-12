Another Round grote winnaar bij European Film Awards

Meer dan 3800 leden van de EFA - filmmakers en -professionals uit heel Europa - brachten hun stem uit.

Another Round, gecoproduceerd door het Amsterdamse productiebedrijf Topkapi Films, werd onderscheiden als beste film; Thomas Vinterberg was de beste regisseur en won samen met Tobias Lindholm de prijs voor het beste scenario. Hoofdrolspeler Mads Mikkelsen werd bekroond als beste acteur. Hij droeg zijn prijs op aan Ida Vinterberg, de dochter van Thomas Vinterberg, die vorig jaar mei, kort voordat de opnamen van Another Round begonnen, omkwam bij een verkeersongeval in België.

“We zijn er blijkbaar in geslaagd een opbeurende film te maken die het leven viert, ik word er een beetje sentimenteel van,” zei Vinterberg, thuis in zijn huiskamer, waar hij de uitreiking volgde met onder anderen zijn vrouw, zijn coscenarist, producent en een aantal hoofdrolspelers. “Deze film is gemaakt op het moeilijkste moment in mijn leven, en alleen maar dankzij de steun van mijn vrienden en familie.”

In Another Round draait om een groep van vier bevriende docenten die horen over een theorie dat lichte dronkenschap creativiteit verhoogt en de geest opent naar de wereld om hen heen. Ze gaan de uitdaging aan en proberen gedurende de werkdag het alcoholpercentage in hun bloed op een constant niveau te houden. Distributeur September Films brengt Another Round 3 juni uit in de Nederlandse bioscopen.

Digitaal feestje

De 33ste editie van de European Film Awards was een bijzondere. De uitreiking had eigenlijk in Reykjavik zullen plaatsvinden, maar door de coronacrisis werd het een digitaal feestje; de meeste genomineerde filmmakers, scenaristen en acteurs waren thuis en volgden de uitreiking via Zoom (François Ozon kon er niet bij zijn; hij verbleef op het platteland met goede wijn en een slechte internetverbinding). Het bestuur van de EFA – onder anderen oprichter en schutspatroon Wim Wenders, voorzitter Mike Downey en president Agnieszka Holland – zat in het Futurium in Berlijn, het museum van de toekomst. “Wij zijn een heel negatief gezelschap,” grapte de Duits-Amerikaans tv-presentator Steven Gätjen bij aanvang. Na elke bekendmaking beloofde hij dat de prijs zou worden opgestuurd.

Tijdens de eindeloze show werd de Duitse Paula Beer bekroond als beste actrice voor haar hoofdrol in Undine van Christian Petzold. Begin dit jaar won Beer ook al de Zilveren Beer voor beste actrice. Sole van de Italiaanse regisseur Carlo Sironi werd bekroond met de Discovery Award, waarvoor ook Halina Reijns debuutfilm Instinct was genomineerd.

Eerder deze week werden al een groot aantal andere prijzen bekendgemaakt tijdens een reeks live-streamings, waaronder de EFA Award for Innovative Storytelling. Die prijs, die voor het eerst werd uitgereikt, ging naar de Schotse regisseur Mark Cousins voor zijn fantastische, 14 uur durende documentaire Women Make Film.

De European Film Awards

Film: Druk (Another Round) van Thomas Vinterberg

Komedie: Un triomphe (The Big Hit) van Emmanuel Courcol

Animatiefilm: Josep van Aurel

Ontdekking: Sole van Carlo Sironi

Innovative Storytelling: Mark Cousins voor Women Make Film

Documentaire: Collective van Alexander Nanau

Regie: Thomas Vinterberg voor Druk (Another Round)

Actrice: Paula Beer voor Undine

Acteur: Mads Mikkelsen voor Druk (Another Round)

Scenario: Thomas Vinterberg en Tobias Lind voor Druk (Another Round)

Camerawerk: Matteo Cocco voor Volevo nascondermi (Hidden Away)

Montage: Maria Fantastica Valmori voor Once More unto the Breach

Production design: Cristina Casali voor The Personal History of David Copperfield

Kostuumontwerp: Ursula Patzak voor Volevo nascondermi (Hidden Away)

Make-up en haar: Yolanda Piña, Félix Terrero en Nacho Diaz voor La trinchera infinita (The Endless Trench)

Muziek: Dascha Dauenhauer voor Berlin Alexanderplatz

Geluid: Yolande Decarsin voor Petite fille (Little Girl)

Visuele effecten: Iñaki Madariaga voor El hoyo (The Platform)