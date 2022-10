Anohni is de associate artist van Holland Festival 2023

ANOHNI. Beeld ANP / EPA / Michael Svenningsen

Zelf het podium betreden heeft voor Anohni niet de grootste prioriteit; ze ziet haar rol als associate artist meer als intermediair. In een persbericht laat ze weten: ‘Ik verheug me op de samenwerking met het Holland Festival in 2023, omdat dit me de mogelijkheid biedt om niet alleen als kunstenaar, maar ook meedenkend over de programmering vragen naar voren te brengen die centraal staan in mijn werk: Wat is er werkelijk aan de hand? Kunnen we ons een verandering van ons traject voorstellen, met meer vrouwelijke, minder patriarchale vormen van bestuur? Kunnen wij als Europeanen erkennen dat onze nalatenschap van wereldwijde verovering, slavernij en ontginning van grondstoffen de aarde naar een breekpunt heeft gedreven? En kan ieder van ons de nederigheid in zichzelf vinden om hulp te vragen?’

Anohni stond drie keer eerder op het Holland Festival. In 2009 maakte ze samen met het Metropole Orkest een orkestprogramma met onder meer nummers van het album The Crying Light. In 2012 was ze te zien in de voorstelling The Life and Death of Marina Abramovic van Bob Wilson, en bracht ze met het Metropole Orkest het programma Cut the World.

Holland Festival directeur Emily Ansenk: “2023 wordt het vijfde jaar waarin het Holland Festival samenwerkt met een of twee associate artists bij een deel van de invulling van het programma. Die samenwerking voegt elk jaar veel nieuwe, interessante thema’s en perspectieven toe aan het festival. We hebben inspirerende gesprekken met ANOHNI en kijken ernaar uit om haar werk, en het werk van kunstenaars die zij bewondert, naar Amsterdam te halen.”

Eerder in het festival

Anohni is in Engeland geboren en leeft en werkt in Amerika als muzikant, beeldend kunstenaar en theaterregisseur. Ze trad als jongvolwassene voor het eerst op in de Pyramid Club in New York en richtte in 1995 haar performancegroep The Johnsons op. Met haar groep Antony and the Johnsons trad Anohni op met symfonieorkesten en in operahuizen over de hele wereld, waaronder Sydney Opera House, het Royal Opera House in Londen, Teatro Real in Madrid en Carnegie Hall, New York.

Anohni heeft tentoonstellingen van haar beeldend werk gepresenteerd in de Nikolaj Kunsthal, Kunsthalle Bielefeld, The Hammer Museum, The Kitchen en Sikemma Jenkins Gallery in New York. Ze was co-facilitator van het kunstproject FUTURE FEMINISM, dat werd gepresenteerd in The Hole, New York in 2014 en als onderdeel van ANOHNI’s artistieke residentie in Aarhus, Europese Culturele Hoofdstad in 2017.

Sinds 2019 werkt het Holland Festival jaarlijks met een of twee associate artists. Het festival belicht behalve hun werk ook thema’s die voor hen van betekenis zijn. Naast dit programma met en rondom de associate artist brengt het Holland Festival werk van andere spraakmakende en relevante kunstenaars. Eerdere associate artists waren Angélique Kidjo en Nicolas Stemann in 2022, Gisèle Vienne en Ryuichi Sakamoto in 2021, Bill T. Jones in 2020 en Faustin Linyekula en William Kentridge in 2019.

De 76e editie van het Holland Festival vindt plaats in juni 2023.