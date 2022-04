Annemieke van Beek maakte van ruilhandel een kunst: ‘Ik leef tegenwoordig van de cadeaubonnen’

Annemieke van Beek. Beeld Art in return

Met gesloten beurzen handelen is al zo oud als de weg naar Rome, maar tegenwoordig willen mensen liever cash. Zo niet Annemieke van Beek van Art-in-Return (‘leeftijd liever niet, maar boven de veertig’), die van ruilhandel een ware kunst heeft gemaakt en weer zonder stress door het leven gaat.

Ze zaten bij elkaar in de klas, Mart Visser en zij, op Modeacademie Charles Montaigne, inmiddels opgegaan in het Amfi. Drie jaar lang ontwierp ze Vissers V&D-collectie, daarna vijf jaar zijn prêt-à-porterlijn waarvoor ze naast tien collecties per jaar ook de website en e-commercemarketing verzorgde. “Toen het punt kwam waarop ik enthousiast zat te doen over Black Friday, was ik er klaar mee. Bij mode draait het onder de streep altijd om geld, logisch hoor, maar ik had er geen zin meer in.”

Behalve schilderijen ontwierp Van Beek via samenwerkingen ook een collectie keramiek, een eet- en salontafel, een kleed én een denim overall. Beeld Art in return

Al tijdens haar modecarrière pakte ze haar oude liefde weer op, schilderen, knutselen, gewoon vanuit huis in Amsterdam, misschien kon ze daar iets leuks mee. “Kansloos, vond mijn man, die vooral ook dacht dat ik in een midlifecrisis zat, wat misschien wel zo was.”

Mooi verjaardagsfeestje

De eerste werken gaf ze weg aan vriendinnen, de eigenaresse van restaurantketen George vroeg of ze een hele wand wilde vullen met werk. Van Beek had geen idee wat ze ervoor moest vragen. Uiteindelijk werd het een mooi verjaardagsfeestje in Le Petit George; de eerste return en het idee om te gaan ruilen was geboren. “Zonder baan zou ik toch luxe dingen als etentjes en reisjes gaan missen, schoot het door me heen, misschien kon ik daar wel tegen ruilen.”

Een Oekraïense vriend in Amsterdam, Nicolai Zauber, bouwde in ruil voor drie werken een website, fotografe Petra Vaessen wilde wel werken vastleggen in ruil voor een schilderij.

Ecoverf met zand

Geïnspireerd door beeldend kunstenaar Jan Schoonhoven maakte Van Beek van haar grafische zwart-witwerk een 3D-constructie die later resulteerde in de Mooncollectie, gemaakt van gerecycled board en ecoverf met zand. “Veel ronde vormen, alles in mijn werk draait om de zon, maan, licht en zonnestralen.”

Influencer Liza Chloé, 64.000 volgers, wilde ruilen tegen een Instapost. “In één dag kreeg ik er 1200 volgers bij én een lading dm’s van mensen die materiaal wilden leveren, bedrijfsfilmpjes aanboden, een iPhone voor me wilden afrekenen, gratis kappersbezoeken, you name it.”

Inmiddels logeert ze in vakantiehuizen van klanten, heeft ze tassen en schoenen van Wandler, een open rekening bij strandtent De Republiek, restaurant Madre en Wijmpje Beukers, en een met heerlijke wijnen gevulde gloednieuwe klimaatkast in haar tuinatelier. “Ik hoef niet groot en beroemd te worden, ik leef tegenwoordig van cadeaubonnen!”

Influencerevent

Via de agent van Chloé volgde een influencerevent rondom een expositie in George Marina. Een week later moest de tent dicht vanwege de lockdown, maar het werk was al gedaan. “Ik kon de aanvragen – ook uit Koeweit en Los Angeles – nauwelijks aan. Een vrouw uit LA wilde negen grote werken, hoe dan! En waartegen ging ik die ruilen, reizen zat er niet in.”

Noodgedwongen staat ze inmiddels toch bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. “Er zijn zoveel mensen die een werk willen, maar niets te ruilen hebben en mijn verlanglijstje is tegenwoordig zo goed als leeg. De werken worden ook almaar groter, de waarde daardoor hoger, en hoeveel horecabonnen kun je hebben? In het buitenland doe ik nu alles tegen betaling, dat is inmiddels al 50 procent van wat ik maak. Daar betaal ik keurig netjes belasting over, hoor.”

Haar werk hangt ook in de galerie van Monique des Bouvrie, en is verkrijgbaar via Piet Boon en Eric Kuster. “Maar ik zeg eerlijk: ik heb er de meeste lol van als er thuis leuke mensen over de vloer komen met een verrassende tegenprestatie. Gisteren was dat een botox- en strakkere kaaklijnbehandeling. Zelf nooit opgekomen, maar ik dacht: why not?”

Onlangs had een vrouw in LA met 1,2 miljoen volgers een foto van het Instagramaccount van Art-in-Return gerepost. Van Beek: “Toen liep het echt de spuigaten uit. Ik heb haar gevraagd alsjeblieft niet meer te reposten, want ik kan de vraag niet aan. Ik krijg ook veel verzoeken van hotels, of ik even zeventig werken wil maken, maar ik heb maar twee handen hè, het moet wel leuk blijven.”

Haar dochters van 12 en 15 helpen mee en geven de werken een eerste basisverflaag. Met vijf vriendinnen – ‘art angels noem ik ze’, onder meer een fotografe en een kok – gaat Van Beek begin mei naar Ibiza, de lege werken zijn al ingelijst vooruitgestuurd, zodat ze daar meteen aan de slag kunnen. “Wat ik ermee verdien slaan we die week met z’n allen stuk op het eiland.”

Spijkerbroeken voor het gezin

De eigenaar van duurzaam denimlabel Kuyichi ruilde tegen spijkerbroeken voor haar gezin en een denimoverall voor Van Beek. Ze mocht ’m zelf ontwerpen, 16 mei komt er een limited edition van uit. De zus van Van Beeks websitebouwer, dj Katro Zauber, was net met haar moeder uit Oekraïne naar Amsterdam gevlucht, zij stond model. Een derde van de verkoop van het kledingstuk gaat naar de hulporganisatie van Mila Potapova, een modevriendin van Katro die in Kiev is gebleven. Zij brengt als vrijwilliger mensen naar de grens en neemt dan hulpgoederen mee terug voor de achterblijvers.

Table du Sud, het merk van twee ambitieuze broers uit Heeze, dat tafels op maat maakt en zelf rondbrengt (zo’n 200 per week), kwam ook op haar pad. Zij had een keukentafel nodig, ze mocht ’m zelf ontwerpen. Het werd zo’n succesvol model, dat het bedrijf ’m nu ook op aanvraag verkoopt. Van Beek: “Nee joh, daar hoef ik geen percentage van, ik heb een tafel gekregen en binnenkort maken ze nog een mooie op maat voor mijn tuinatelier. Dat heb ik weer laten bouwen, omdat mijn man gék werd van mijn rotzooi. Het huis fungeert inmiddels ook als galerie, op afspraak.”

Toekomstplannen zijn er niet. “Ik kijk wel wat er op mijn pad komt. Morgen arriveert er een eerste Art-in-Returnkleed, wéér een samenwerking. Bij veel restaurants heb ik een open rekening tot het werk betaald is. Echt, het is alsof ik met een all-inclusivebandje door de stad loop. Lekker met mijn gezin eten en dan zwaaiend de deur uit lopen.”