Anne-Mar Zwarts ‘megafascinatie’ voor de royals was toch niet mega genoeg voor ‘Blauw bloed’

Anne-Mar Zwart heeft een ‘megafascinatie’ voor royals. Beeld Marco Okhuizen

Welk Shakespeariaans koningsdrama speelt zich af achter de dikke paleismuren van de EO? Opnieuw is er gedoe rond Blauw Bloed, het royaltyprogramma dat toch een baken van rust en continuïteit zou moeten zijn. Maar something is rotten in the state of Hilversum.

Eerst werd hermelijnvlo en EO-boegbeeld Jeroen Snel na zo’n 20 jaar trouwe dienst van de presentatietroon gestoten. Hij mocht aanblijven als eindredacteur, leek zich aanvankelijk te schikken in die rol, maar in april ging hij opeens met ‘langdurig verlof’. Volgens de EO wilde Snel ‘even afstand nemen van de hectiek van de wekelijkse uitzending. We hopen dat hij snel terugkeert’. Nou, dat deed hij niet: een dag later werd bekend dat Snel de omroep de rug toekeert.

Megafascinatie

Snels opvolger was Anne-Mar Zwart. Die gaf in februari een interview waarin ze maar bleef zeggen wat voor grote royaltyfan ze wel niet was. Als kind las ze al bladen over het koningshuis, ze kende alle prinsessen uit haar hoofd. Die liefde was nooit gaan liggen, zei Zwart. Sterker nog, ze bleef een ‘megafascinatie’ houden voor royals.

Een treffende passage uit het interview: “telkens als ik de cameraman van Blauw Bloed tegenkwam, wilde ik weten wat hij had meegemaakt. Staatsbezoek in Aruba? Vertel! Zat ie in hetzelfde vliegtuig als Máxima? Wat at zij dan? En belde ze met haar kinderen?” De grens tussen ‘megafascinatie’ en ‘obsessie’ is niet heel duidelijk, maar dit neigde sterk naar het laatste.

Echte interesse ontbreekt

We zijn nog geen vijf maanden verder en de volgende paleisrevolutie heeft zich alweer voltrokken: Zwart vertrekt bij Blauw Bloed. De reden voor haar plotselinge abdicatie? ‘Ik mis de échte passie voor de royals.’ Nou moe!

Zwart is naar eigen zeggen nog steeds ‘gefascineerd’ door het Koninklijk Huis, maar ‘om dit programma te dragen moet je eigenlijk een royalfan zijn en dat ben ik niet. De échte interesse en passie ontbreken’.

Tuurlijk, het is een beetje flauw om mensen te confronteren met oude uitspraken, of ze hypocrisie aan te wrijven omdat ze eerst het een, en later het ander vonden. Een beetje in de categorie ‘je eet geen vlees maar je draagt wel leren schoenen, niet erg consequent vind je wel?’ Bovendien kun je mensen niet verwijten dat ze enthousiast zijn over een nieuwe baan. Maar Zwart bakt ze wel heel bruin.

Gek van knikkerbanen

Toch is dit niet los te zien van mediamachinaties. Om publiciteit te genereren voor een nieuw programma vindt er vaak een persdag plaats, of krijgen redacties het aanbod om de presentator of presentatrice van dienst te interviewen.

Meest voor de hand liggende vraag is dan: ‘Wat heb je zelf met het koningshuis/Scrooge/knikkerbanen/rijden over gevaarlijke wegen?’ En omdat BN’ers ook wel weten wat er van van hen wordt verwacht, antwoorden ze braaf dat ze daar als kind al helemaal gek van waren en die fascinatie nooit zijn kwijtgeraakt.

Zwarts opvolger bij Blauw Bloed is Tirza van der Graaf. Van haar eigen webpagina: ‘Het instituut koningshuis en de levens van de royals blijven haar mateloos fascineren en daar vertelt ze graag over.’

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.