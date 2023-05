Anjet Daanje wint Libris Literatuur Prijs met Het lied van ooievaar en dromedaris: ‘Roman van de buitencategorie’

Anjet Daanje. Beeld Henk Veenstra

Slechts één keer in de zoveel tijd, aldus juryvoorzitter Beatrice de Graaf, komt er een Nederlandstalige roman voorbij die alle kwalificaties in zich heeft om uitzonderlijk te zijn. En dat is Het lied van ooievaar en dromedaris, grens- én genreoverschrijdend en van internationale allure. Daarom is Anjet Daanje maandagavond in Felix Meritis in Amsterdam unaniem uitgeroepen als winnaar van de dertigste Libris Literatuur Prijs.

Ondanks de zegetocht van Daanjes boek, die op 12 mei vorig jaar verscheen bij de kleine Groningse uitgeverij Passage, overladen is met lof en waarvan inmiddels 40.000 exemplaren zijn verkocht, was het niet per se een gelopen race. Daanje had al de Boekenbon Literatuurprijs (voorheen AKO en Bookspot), die andere grote Nederlandse literaire prijs. En jury’s willen nog wel eens tegendraads kiezen.

Daaraan refereerde De Graaf ook in haar speech, niet zelden ontstaat commotie over de keuzes: “Van ‘te ingewikkeld’ tot ‘te gewoontjes’ of ‘weer een man als winnaar’, uitspraken die laten zien dat het begrip ‘beste literaire roman’ zich lastig eenduidig laat benoemen. Zo veel (professionele) lezers, zo veel meningen.”

Flirt met gothic novel

Maar nu was er voor de jury geen discussie mogelijk, zwaar onder de indruk van deze ‘ode aan de verbeelding,’ dit ‘ongeëvenaard literair bouwwerk’ waarin Daanje ‘flirt met de gothic novel en het postmodernisme en steeds terugkerende symbolen verwerkt in achtereenvolgende vertellingen, geschriften en observaties die zich over ruim honderdvijftig jaar uitspreiden’.

Verbindende factor in de elf hoofdstukken is Eliza May Drayden, geïnspireerd op Emily Brontë, de Britse schrijfster van het ooit verguisde maar wereldberoemd geworden boek Wuthering Heights. Drayden is al gestorven als de roman in het jaar 1847 begint in het dorpje Bridge Fowling in Yorkshire. Over het voortleven van haar en haar zusters gaat het, in de levens van de personages die Daanje in de 650 bladzijden ten tonele voert.

‘Anjet Daanje brengt met Eliza May Drayden en haar negentiende-eeuwse tijdgenoten de Romantiek tot leven,’ aldus het juryrapport. ‘Elk nieuw verhaal dat wordt verteld is een draadje van een veelkleurig weefsel, waarbij een ingenieus spel met fictie en werkelijkheid wordt gespeeld.’

Vertalingen

Daanje (58) is liever kluizenaar dan literaire ster, maar had beloofd naar het Librisdiner in Felix Meritis te komen. De verwachtingen waren niet hooggespannen, liet haar uitgever Anton Scheepstra vooraf weten, voor succes was Het lied van dromedaris en ooievaar immers niet meer afhankelijk van een prijs.

Maar de bekroning van maandag, een unieke dubbelslag, doet recht aan het unieke boek dat Daanje heeft geschreven. En dit is nog maar Nederland – Duitse, Franse, Engelse en zelfs Bulgaarse vertalingen liggen in het verschiet.

De jury: ‘Het lied van ooievaar en dromedaris omvat alles wat excellente literatuur te bieden heeft. Prachtige natuurbeschrijvingen, fraai gecomponeerde zinnen, eigenzinnige zinsconstructies, romantische poëzie en een betekenisvolle inhoud. Het is een roman van de buitencategorie die hart en hoofd beroert. En die via de verbeelding betekenis geeft aan de mysterieuze cyclus van leven en dood.’