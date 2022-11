Anjet Daanje wint Boekenbon Literatuurprijs 2022 met ‘literaire tour de force’ geïnspireerd op Emily Brontë

Anjet Daanje wint met haar boek 'Het lied van ooievaar en dromedaris' de Boekenbon Literatuurprijs 2022. Beeld Henk Veenstra

Drie eeuwen bestrijkt Het lied van ooievaar en dromedaris, dat in mei verscheen bij de kleine Groningse uitgeverij Passage. Na haar doorbraak met De herinnerde soldaat (2019), bekroond met de Bordewijkprijs, liet Anjet Daanje (57) zich voor haar elfde roman inspireren door de negentiende-eeuwse Britse schrijfster Emily Brontë. Over het roerige leven na de dood van Eliza May Drayden gaat het, ze is al gestorven als de roman in het jaar 1847 in het dorpje Bridge Fowling in Yorkshire begint.

Ieder volgend hoofdstuk schuift op in de tijd, totdat het verhaal in het elfde hoofdstuk in ons heden is aanbeland. Dik 650 pagina’s lang vormen Drayden en haar zusters de rode draad in elf hoofdstukken met aan hun leven en werk verbonden personages, van bekvechtende biografen en victoriaanse seancezwendelaars tot twintigste-eeuwse natuurkundigen. Het boek was door het overrompelende succes enige tijd niet verkrijgbaar en moest in allerijl worden bijgedrukt.

Het lied van ooievaar en dromedaris borduurt voort op de verhaalstructuur van de roman Wuthering Heights, die Emily Brontë in 1849 publiceerde onder de naam Ellis Bell. Wuthering Heights heeft twee vertellers en omspant twee generaties en twee keer achttien jaar. Daanjes Eliza May Drayden is net als Emily Brontë de schrijfster van een uitzonderlijke roman, die tijdens haar leven werd verguisd en pas later als meesterwerk werd erkend.

Ambitieuze stijlwisselingen

Magnifiek, monumentaal en sprankelend, oordeelt de jury van de Boekenbon Literatuurprijs (Voorheen Ako en Bookspot), maar ook een boek dat wat van de lezer vraagt. “Het zit barstensvol doorwrochte intertekstualiteit, stroomt over van de bewonderenswaardig ambitieuze stijlwisselingen en bevat buitengewone reflecties op het schrijverschap. Ieder afzonderlijk hoofdstuk is als een goudklompje en gezamenlijk vormen ze een literaire tour de force,” aldus de Belgische oud-premier en juryvoorzitter Guy Verhofstadt.

Daanje ontvangt een aan de prijs verbonden geldbedrag van 50.000 euro. Naast Het lied van ooievaar en dromedaris waren De Mitsukoshi Troostbaby Company van Auke Hulst, Vaders die rouwen van Carmien Michels, Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost van Donald Niedekker en Zelf doen van Niña Weijers genomineerd.

Saillant detail: een paar jaar geleden lukte het Daanje nauwelijks nog te publiceren. Haar toenmalige uitgeverij Thomas Rap wilde haar boeken niet meer uitgeven. Uitgeverij Passage wilde wel met haar in zee, en toen schreef ze De herinnerde soldaat, dat met een negende druk een bestseller werd.