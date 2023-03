Animatiefilmer José Miguel Ribeiro opent Kaboom: ‘Hoe oorlog zich in je nestelt, heb ik van dichtbij meegemaakt’

‘Nayola’ vertelt in parallelle verhaallijnen over moeder Nayola in 1995 en haar dochter Yara in 2011, twee levens die worden getekend door de burgeroorlog in Angola.

De Portugese animatiefilmer José Miguel Ribeiro is donderdag in Amsterdam, waar zijn eerste lange animatiefilm Nayola filmfestival Kaboom opent. Het is een van de zeven films die wedijveren in de competitie voor lange animatiefilms op het festival. Misschien was Ribeiro liever op Kaboom geweest als maker van een van de tientallen korte films die er te zien zijn. “Een lange film maken vond ik lang te intimiderend. Het was een beangstigend idee om tien of zelfs twintig jaar aan een film te werken.”

Ribeiro raakte via een aantal omwegen betrokken bij Nayola, dat in parallelle verhaallijnen vertelt over moeder Nayola in 1995 en haar dochter Yara in 2011, twee levens die worden getekend door de burgeroorlog in Angola. In eerste instantie zou Ribeiro alleen de verhaallijn in het verleden animeren, legt hij uit. Totdat duidelijk werd dat het mengen van animatie en live-action voor dit verhaal niet zou werken. Lachend: “Dus toen zat ik ineens vast aan een speelfilm.”

Angolese stemacteurs

Nayola is deels gebaseerd op een theaterstuk van de Angolese schrijvers José Eduardo Agualusa en Mia Couto. “Wat mij raakte, is hoe invoelbaar het maakt wat oorlog doet met een mens, een vrouw, een familie. Hoe oorlog zich in je nestelt, hoe je het meedraagt lang nadat het geweld voorbij is. Dat heb ik zelf van dichtbij meegemaakt; mijn vader zat in het leger, hij vocht vier jaar in de Portugese koloniale oorlog in Guinee-Bissau. Hij is nu 87, maar hoe ouder hij wordt hoe meer het aan hem vreet.”

De Angolese stemacteurs waren van vitaal belang voor de authenticiteit van de film, benadrukt Ribeiro. “Er is veel veranderd in de wereld in de tien jaar dat we aan Nayola werkten. Bewegingen als MeToo en Black Lives Matter kantelden het perspectief. Het maakte mij ook meer bewust van mijn positie – een witte Portugese man die een film maakt over zwarte Angolese vrouwen. Als ik vandaag gevraagd zou worden om deze film te maken, zou ik het niet doen, denk ik. Maar ik heb in ieder geval geprobeerd om zo veel mogelijk input te krijgen vanuit vrouwelijke en Angolese perspectieven.”

Aan de animatie werkten vijf animatiestudio’s in vijf verschillende, waaronder het Nederlandse il Luster. Ribeiro vond een manier om die versnippering in zijn voordeel te gebruiken. “Meestal wordt voor dit soort internationale coproducties het werkproces opgedeeld,” legt hij uit. “In het ene land gebeurt de animatie, in een ander land het inkleuren, weer ergens anders worden de achtergronden geschilderd. Maar ik was bang dat het maakproces daardoor te industrieel zou worden, dat het creatieve proces de nek om zou worden gedraaid.”

Inzoomen en uitzoomen

De oplossing lag erin om Nayola te zien als een collectie korte films. “Door de opbouw met parallelle verhaallijnen en doordat we verschillende grafische stijlen gebruiken, konden we de film opdelen in losse sequenties. Elk daarvan werd van begin tot eind door één studio gemaakt. Zo waren die animatoren veel meer betrokken bij het eindresultaat en hadden ze kans er echt iets van zichzelf in te leggen.”

Zo bleek er ook een aantrekkelijke nieuwe ervaring te schuilen in het maken van een lange film. “Elke sequentie is een korte film op zich, maar tegelijk moet je het grote geheel in de gaten houden. Je bent steeds aan het inzoomen en weer uitzoomen, waardoor het moeilijker is om alles tot in de puntjes te controleren. Dat is soms frustrerend, maar creëert ook ruimte voor gelukkig toeval.”

Kaboom Animation Festival Kaboom bestaat sinds 2019, ging in 2020 en 2021 noodgedwongen online, en is dus pas aan zijn derde fysieke editie toe. Het festival ontstond uit een fusie van het Holland Animation Film Festival, dat sinds 1985 plaatsvond in Utrecht, en Klik!, sinds 2007 in Amsterdam. De Utrechtse editie van Kaboom 2023 vond afgelopen week al plaats; vanaf donderdag is Amsterdam aan de beurt voor vier dagen vol animatie in alle soorten en maten. Hoofdlocatie is Eye Filmmuseum; daarnaast zijn er losse vertoningen in Cinetol, de Melkweg, Cinema de Vlugt en Boom Chicago. Een flink deel van het programma van zo’n 150 korte films is ook online te zien. Opvallend is dat maar liefst vijf van de zeven lange animatiefilms in de feature-competitie een reguliere bioscooprelease krijgen. Wellicht is het een teken van de groeiende waardering voor animatie als volwassen filmvorm.

Ribeiro en stemactrice Medusa zijn aanwezig bij vertoningen van Nayola op Kaboom en op mensenrechtenfilmfestival Movies that Matter in Den Haag. De film is vanaf 14 april in de bioscoop te zien.