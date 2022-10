Animatiefilm Knor grote winnaar op Kalverengala

Marleen Slot, producent van Knor, mocht vrijdag het kalf voor de beste film in ontvangst nemen, Mascha Halberstad de kalveren voor beste regie en production design.

Het was de kers op de taart; eerder deze week werd Knor, over een negenjarig meisje en haar biggetje, ook al ingezonden voor de Oscar voor de beste lange animatiefilm – het is voor het eerst dat Nederland een film instuurt in deze categorie.

Ook Narcosis van Martijn de Jong – de Nederlandse Oscarinzending in de categorie beste speelfilm – en Do Not Hesitate van Shariff Korver – vorig jaar de Nederlandse Oscarinzending – werden drie keer bekroond.

Thekla Reuten kreeg het genderneutrale kalf voor haar hoofdrol (een vrouw die met het leven worstelt nadat haar man is omgekomen bij een duikongeluk) in Narcosis; ook het camerawerk en kostuumontwerp van het speelfilmdebuut van De Jong vielen in de prijzen.

Tobias Kersloot kreeg het kalf voor zijn bijrol in Do Not Hesitate. Het oorlogsdrama zegevierde tevens in de categorieën scenario en montage en werd eerder deze week ook al onderscheiden met de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek.

Niet Bianca Stigters over de hele wereld bekroonde Three Minutes – A Lengthening of Maasja Ooms’ bejubelde Jason, maar Shabu van Shamira Raphaëla was de verrassende winnaar in de categorie beste lange documentaire. Rampvlucht kreeg het kalf voor de beste dramaserie, Jeroen Spitzenberger (Het jaar van Fortuyn) speelde de beste hoofdrol in een dramaserie, Charlie Chan Dagelet (Dirty Lines) de beste bijrol. Bon Bini Holland 3 met Jandino Asporaat kreeg de meeste online stemmen en won het Gouden Kalf van het Publiek. De voorganger Bon Bini: Judeska in da House won deze prijs vorig jaar.

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire worden sinds 2015 bepaald volgens het Academymodel. Dat betekent dat net als bij de Oscars, de Bafta’s in Engeland, de Césars in Frankrijk en de Lola’s in Duitsland de filmprofessionals zelf de winnaars kiezen. De stemgerechtigden bestaan uit leden van de Dutch Academy For Film, Gouden Kalfwinnaars en Nederlandse winnaars van hoofdprijzen op belangrijke internationale festivals.