Animatie Blind Willow, Sleeping Woman: niet eerder werd het werk van schrijver Murakami zo goed verfilmd

Welke nieuwe films moet je zien? Op woensdag zetten we de nieuwe releases op een rij en selecteren we de film van de week. Dit keer: animatiefilm Blind Willow, Sleeping Woman brengt de werelden van schrijver Haruki Murakami tot leven.

Waarom heeft niemand eerder het werk van Haruki Murakami verfilmd in een animatiefilm? Die gedachte bekruipt je bij het zien van Blind Willow, Sleeping Woman, waarin filmmaker Pierre Földes beter dan welke eerdere film dan ook Murakami’s kenmerkende mix van existentialisme, ironie, alledaagsheid en een vleugje absurditeit weet te vangen.

Tegelijkertijd geeft Földes zijn eigen draai aan dat bronmateriaal in zijn eigenzinnig vormgegeven film. De filmmaker gaat aan de haal met elementen uit zes verschillende korte verhalen van Murakami en verweeft die tot een lappendeken van existentiële vertwijfeling.

De plot laat zich in het bestek van dit artikel niet samenvatten, maar tegelijkertijd komt het neer op iets vrij simpels. De kortst mogelijk omschrijving van het verhaal biedt Földes op zijn website: ‘Een aardbeving en een gigantische kikker helpen verschillende personages waarheden bloot te leggen die ze voor zichzelf verborgen hielden.’

Oh ja, en die enorme, antropomorfische kikker wordt gespeeld door de regisseur zelf – hij heeft hem niet alleen zijn stem gegeven, maar speelde hem ook tijdens de fysieke opnamen met een groep acteurs die aan de animatie ten grondslag lagen.

Murakami’s toestemming

“Ik vond in Murakami’s werk een manier om me op onbekend terrein te begeven, vol duisternis en schoonheid,” legt Földes uit tijdens het afgelopen filmfestival van Rotterdam. “Mijn eerdere korte films cirkelden om dezelfde soort onderwerpen heen als zijn verhalen. Misschien dat dat hem ervan hielp overtuigen om me toestemming te geven.”

Behalve die initiële goedkeuring, was Murakami niet betrokken bij de film, zoals hij dat bij geen enkele verfilming van zijn werk wenst te zijn – hij staat er juist op dat de filmmakers zich zijn verhalen eigen maken. Dat ervoer ook Földes. “Juist het feit dat hij afstand hield, gaf me het vertrouwen om verder te gaan dan ik voor mogelijk had gehouden in het naar film vertalen van zijn verhalen. Om niet te blijven hangen in iets dat weliswaar respectvol met het bronmateriaal omspringt, maar daardoor saai is. Ik kon daaraan voorbij en echt onderzoeken wat zijn boeken in mij inspireerden en opriepen.”

Voor het eerst naar Japan

Toen hij aan het scenario begon, had Földes nog geen idee hoe de verschillende verhalen uiteindelijk in elkaar zouden grijpen, vertelt hij. “Maar zo werk ik het liefst. Je kunt elke dag dezelfde wandeling maken, dan weet je precies wat je tegen gaat komen. Maar alleen als je je gevoel volgt en een richting inslaat waar je nooit eerder bent geweest, kun je uitkomen bij iets dat mysterieus en magisch is.”

De ‘kinderlijke vrijheid’ van zo’n ontdekkingsreis, zoals Földes het formuleert, moet natuurlijk uiteindelijk wel leiden tot iets concreets – een scenario, in dit geval. Földes herinnert zich nog precies het moment dat daarvoor de laatste puzzelstukjes op zijn plek vielen, tijdens een reis naar Japan.

“Het scenario was eigenlijk al af, we hadden het geld rond, de film kon gemaakt worden. Maar voor mijn gevoel ontbrak er nog iets. Ik besloot naar Japan te gaan, waar ik nooit eerder was geweest, om inspiratie op te doen, nieuwe ideeën aan te boren, me nog dieper in het werk onder te dompelen. En tijdens die reis vond ik de antwoorden op alle kleine vragen die daarvoor aan me bleven knagen.”

Geen opleiding in animatie

Dat hij nooit in Japan was geweest voor hij aan zijn Murakamiverfilming begon, vond Földes geenszins een belemmering. “Murakami is heel Japans, maar hij heeft evengoed iets westers in zich. Zijn literatuur is geworteld in Japan, maar de ideeën die hij uiteenzet en de personages die hij neerzet zijn universeel. Ik probeer daar mijn artistieke visie op te geven, zonder me druk te maken over trouw zijn aan een veronderstelde realiteit.”

Net zo goed heeft Földes weinig boodschap aan ‘hoe het hoort’ in animatie. “Ik prijs me gelukkig dat ik geen opleiding in animatie heb gehad,” zegt hij. “Want dan ga je reproduceren wat je geleerd hebt en kom je uit bij het soort cartoons dat ik niet zo interessant vind. Waarmee ik niet bedoel te zeggen dat anderen die niet mogen maken, ieder zijn meug – maar ik zou het simpelweg niet kunnen. Ik kan me niet uitdrukken in andermans techniek en stijl.”

Paplepel Pierre Földes kreeg het animeren van huis uit mee: zijn van oorsprong Hongaarse vader Peter en Britse moeder Joan maakten samen animatiefilms, letterlijk aan de keukentafel. Daarnaast was vader Peter tot voor zijn vroege dood in 1977, pas 52 jaar oud, een pionier in computeranimatie. Zoon Pierre, geboren in Amerika en opgegroeid in Parijs, studeerde piano en compositie aan het Parijse conservatorium. Hij werkte als componist aan diverse films, series, commercials en computerspellen. In zijn vrije tijd leerde hij zichzelf het filmmaken en animeren aan, wat via meerdere eigenzinnige shorts leidde tot zijn speelfilmdebuut Blind Willow, Sleeping Woman.

Blind Willow, Sleeping Woman Regie Pierre Földes

Met Michael Czyz, Shoshana Wilder, Pierre Földes

Te zien City, Eye (ook op Kaboom Animation Festival), Filmhallen, Kriterion, Lab111, Rialto De Pijp, Rialto VU, Studio/K

Filmmaker Pierre Földes: ‘Ik vond in Murakami’s werk een manier om me op onbekend terrein te begeven, vol duisternis en schoonheid.’