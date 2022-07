Angstig konijn, beducht voor de herrie van Appelsap

Kunstenaar Piet Parra ziet in het werk – een twee mensen hoog beeld van een konijn, opgetrokken uit zwart polyester – een zelfportret. Beeld Sophie Saddington

Er staat een fiets met kinderzitje tegen het angstige konijn. Is ie daar bang voor? Een toren van het Science Park kijk over het grasveld waar het konijn staat. Boezemt dat angst in? Vogelpoep vloeit over zijn kop, been en arm, schuilt hij voor de vogelschijt? En is het eigenlijk wel een hij?

Angstig konijn is een twee mensen hoog beeld van een konijn, opgetrokken uit zwart polyester. De vormen van het konijn zijn nogal menselijk. En eerder vrouwelijk dan mannelijk. De billen rond, de benen glad, de armen en handen die over de oren zijn geslagen hebben iets elegants. Je kunt je makkelijk verstoppen tussen de benen. Je zou het beeld willen aaien. De snoet is spits als van een vogel, maar dat spitse is ook onmiskenbaar de signatuur van Piet Parra, de schepper van het werk.

Het beeld is aan het park geschonken door het Appelsap Festival, dat vanaf 2000 door drie Amsterdamse jongens in het Oosterpark werd georganiseerd en later naar het Flevopark verhuisde. Het festival verwierf een voorname plaats in de hiphopwereld en stond bekend als plek om nieuw talent te ontdekken. Daarbij was het als eerste hiphopfestival in Nederland ook legendarisch.

Te weinig kunst

De organisatoren van het festival vonden dat moderne kunst maar matig vertegenwoordigd was in de openbare ruimte in Oost. Piet Parra, eigenlijk Pieter Janssen geheten, grafisch vormgever en ook bekend van zijn samenwerkingen met artiesten als Pepijn Lanen, voor merken als Nike en Patta, kreeg de opdracht om iets te maken. Het Mondriaan Fonds en sponsor WeTransfer verzamelden geld om het kunstwerk te laten maken.

Parra, die eerst een beeldje van 56 centimeter van het werk had gemaakt in 2006 en het Anxiety noemde, ziet in het werk een zelfportret. Maar het verhaal gaat ook dat het konijn de oren bedekt om ze te beschermen tegen het lawaai, zoals de bewoners rond het park dat doen omdat ze last hebben van festival Appelsap.

Aan de rand van het veld waar voorheen dit festival altijd werd gehouden, wordt gevoetbald door een vader en dochter. Om vier uur ’s middags op maandag drinken vier toeristen bier aan de picknicktafel. Op een kleedje ligt een man te lezen. Van lawaai is hier al lang geen sprake meer. Na 2019 trokken de oprichters van Appelsap de stekker eruit. Het was tijd voor nieuwe dingen.

Appelsap bestaat niet meer, maar Angstig konijn zal het nooit doen vergeten.

Angstig konijn

Sinds 2018

Kunstenaar Piet Parra

Waar Flevopark

