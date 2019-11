Stand van Nederland, NPO 2.

De in de jaren zeventig in zwang geraakte lachtherapie is tegenwoordig een heus verdien­model, zo leerden we donderdag in de ­aflevering Lachend rijk worden van Stand van Nederland. Er bestaan serieuze lachcoaches zoals Bente Adriaens, die schaterlachend vloggend door haar huis liep.

Mensen zijn voor minder in het gesticht gestopt, dacht Lips, die aan de hysterische lachbuien van Joaquin ­Phoenix in Joker moest denken. “Ik wil de kracht van de lach meer bekendheid geven,” zei de lachcoach; schaterlachend uiteraard, want ze kon ervan leven. Ze gaf zo’n tweehonderd lachworkshops per jaar voor 200 à 1500 euro per workshop, afhankelijk van de grootte van de groep.

Hoe dat in zijn werk ging, zagen we in een sessie met nietsvermoedende werknemers die dachten dat ze op een leuk personeelsuitje zouden gaan, maar lachten als boeren met kiespijn. “Samen lachen leidt tot een betere communicatie, efficiënter werken, meer werkplezier en dus minder burn-outs,” luidde de flinterdunne filosofie van de lachcoach.

Ook Guido Weijers, de minst leuke cabaretier van Nederland, wist dat je met mensen aan het lachen maken veel geld kan verdienen. “Als de Peter Pannekoeks en Theo Maassens van deze wereld niet miljonair zijn, hebben ze iets verkeerd gedaan. Jochem Myjer en Youp van ’t Hek verdienen in één week waar ik een maand over doe. En ik verdien al keiveel!”

Er kwam nog een succesvolle reclamemaker voorbij die uitlegde dat humor net als hoogspringen was – ‘Of je springt over de lat heen, of je gaat er eronderdoor’ – en een oprichter van een comedyclub. Maar het angstaan­jagende beeld van de lachcoach die hysterisch lachend door haar huis liep, werd er voor Lips helaas niet door ­uitgewist.

