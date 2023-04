Angst voor kunstmatige intelligentie? Deze film waarschuwde in 1968 al voor superslimme machines

De astronauten zijn gezien door het alziend oog van HAL in ‘2001: A Space Odyssey’. Beeld Alamy

In de afgelopen weken werden we bedolven onder een lawine van verontrustende berichten over doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het was schrikken geblazen. Duizend experts uit de technologiewereld, uiteenlopend van bedachtzame academici en gerenommeerde wetenschappers tot visionaire ondernemers zoals Elon Musk en Steve Wozniak ondertekenden een petitie, waarin ze om een denkpauze in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie vragen. Zes maanden van bezinning leek het gezelschap verstandig nu het gebruik van het slimme systeem achter ChatGPT een hoge vlucht neemt.

De geavanceerde tekstgenerator ChatGPT is meer dan een handig appje dat ons weer wat werk uit handen kan nemen, het is een immense sprong in de verdere automatisering van taken die ooit alleen door mensen uitgevoerd konden worden. Dat proces begon eeuwen geleden met mechanische alternatieven voor handwerk dat we tegenwoordig geestdodend noemen, maar het gaat nu over tijdrovend denkwerk dat een grote mate van aangeleerde kennis en vaardigheden vereist.

Eigen karakter

Dat laatste kost bij mensen veel tijd: we worden niet als optimaal functionerende volwassenen geboren. Op weg naar een productief bestaan leren we veel meer dan de vakkennis die nodig is om een goede loodgieter of astronaut te worden. We ontwikkelen een eigen karakter, een moraal en sociale vaardigheden, zoals empathie of een gevoel voor humor en relativering. Zonder dat laatste zijn we verloren, want het leven gaat gepaard met tegenslagen en frustratie. Kan een kunstmatig intelligent computersysteem ons daarbij helpen?

Jazeker! Ik zat onlangs in zak en as toen een winkelalgoritme me twee cd’s met obscure Duitse new wave uit de eerste helft van de jaren tachtig opdrong. Ik had er niet om gevraagd maar Sowas Von Egal en Sowas Von Egal 2 troffen doel. De onbeholpen synthesizerbliepjes stemden vrolijk en de malle teksten nestelden zich vlot in het brein. Dat laatste komt altijd van pas. Wanneer het even tegenzit kan ik het malheur met onzinnig Duits gezang verdrijven: ‘Warum müssen Autos fahren? Warum ist der Himmel blau?’ Daarom!

Een winkelalgoritme is natuurlijk geen kunstmatig intelligent computersysteem, maar het is denkbaar dat een geavanceerd systeem ons leven nog behaaglijker kan maken. Desondanks deel ik de scepsis van de duizend geleerden die nu om bezinning vragen. Ik behoor niet tot de smartphonegebruikers die voor elk obstakel een appje nodig hebben. Zelf nadenken is nooit verkeerd en het is altijd zinvol om problemen te analyseren en oplossingen te bedenken. Maar zoals de Oosterburen zeggen: ‘das war einmal.’

Naar Jupiter

In 1980 wilde ik Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey zien, maar die film draaide zelden in de bioscoop. Op een doordeweekse schooldag werd het meesterwerk vrij toegankelijk in het auditorium van de Technische Hogeschool vertoond. Wat te doen? Ik kopieerde het handschrift van mijn vader om de absentie op mijn school vooraf aan te kondigen en veinsde thuis gewoon naar de les te gaan. De operatie liep gesmeerd en ik leerde op de gestolen middag meer over de rol van de mens en technologie in het universum dan in de vier jaren middelbaar onderwijs die eraan vooraf gingen. Het was een vormende ervaring.

Kubricks klapstuk hangt nu als een donderwolk boven het vraagstuk van de kunstmatige intelligentie. In de film wordt een bemande ruimtevaartmissie naar Jupiter uitgevoerd met de intelligente boordcomputer HAL. Het systeem wordt onfeilbaar genoemd, maar HAL vertoont haperingen en krijgt het hoog in de bol. Er vallen doden.

De film baarde in 1968 veel opzien: Kubrick landde eerder op de maan dan de Nasa. Maar wat tot op de dag van vandaag beklijft is de waarschuwing tegen een blind vertrouwen in technologische vooruitgang. Wanneer we superslimme machines bouwen die een eigen wil kunnen ontwikkelen zijn de gevolgen niet te overzien.

Feit en fictie

In de techwereld van Silicon Valley is HAL bepaald geen onbekend fenomeen. 2001: A Space Odyssey is er verplichte kost. Het is een klassieke tekst geworden, zoals dat eerder al gold voor Mary Shelleys relevante roman Frankenstein uit 1818. De mens is in staat tot grootse daden maar de weg naar HAL en de hel is geplaveid met goede bedoelingen.

Momenteel neemt ChatGPT het niet zo nauw met het onderscheid tussen feit en fictie, maar dat deed de vorige Amerikaanse president ook niet. Kan het erger? Altijd.

Maar dat is geen probleem, daar heb ik een liedje voor: ‘Warum müssen Autos fahren? Warum ist der Himmel blau?’ Daarom dus.

2001: A Space Odyssey verdient een groot doek maar is ook verschenen op blu-ray (Warner Bros).