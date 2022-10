Angela Lansbury (1925-2022) loste als Jessica Fletcher de ene na de andere moord op

Angela Lansbury werd 96. Beeld AFP

Haar bekendste rol, die van amateurdetective Jessica Fletcher, kreeg Angela Lansbury in 1984, toen ze bijna zestig jaar oud was. Ze had er toen al een succesvolle acteercarrière van vier decennia opzitten, maar aan de 264 afleveringen van de tv-serie Murder, She Wrote zou ze haar grootste faam ontlenen.

Lansbury werd in 1925 geboren in Londen. maar vertrok bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met haar moeder, de Noord-Ierse actrice Moyna MacGill naar Canada, en later de Verenigde Staten. Daar rolde ze de filmwereld binnen, en voor haar acteerdebuut in Gaslight (1944) werd ze voor een Oscar genomineerd voor beste vrouwelijke bijrol.

Lifetime Achievement Oscar

Ook haar rollen in The Picture of Dorian Gray (1945) en The Manchurian Candidate (1962) waren goed voor de Oscarnominatie. Winnen deed ze niet, maar in 2014, vlak voor ze 90 werd, zou Lansbury een Lifetime Achievement Oscar ontvangen. Behalve in films en series speelde Lansbury ook in musicals op Broadway, zoals Mame (1966), Gypsy (1974) en Sweeney Todd (1979). Als stemactrice zou Lansbury onder meer als theepot Mrs. Potts in de Disneyfilm Beauty and the Beast te horen zijn.

Maar de rol die altijd aan haar zou blijven kleven van die van Jessica Fletcher, een personage dat gebaseerd was op twee Agatha Christie-creaties: die van Miss Marple (een rol die Lansbury in 1980 al had vertolkt) en Ariadne Oliver, een fictieve misdaadschrijfster en vriendin van Hercule Poirot.

Mysterieuze moorden

Fletcher was een gepensioneerde lerares Engels die schrijfster is geworden, en stuit op allerlei mysterieuze moorden, waarbij ze telkens weer slimmer is dan de dienstdoende rechercheurs. Lansbury’s tweede man en Peter Shaw en hun zoon Anthony waren beiden betrokken bij het maken van de serie, die uitgroeide tot een groot wereldwijd succes. Nog steeds zijn de herhalingen te zien op de televisie.

Woensdag liet haar familie weten dat ‘Dame’ Angela Lansbury – een titel die ze in 2014 kreeg – thuis in haar slaap is overleden. ‘De kinderen van Dame Angela Lansbury kondigen bedroefd aan dat hun moeder vandaag, dinsdag 11 oktober 2022, vredig in haar slaap thuis in Los Angeles is overleden,’ luidt de mededeling van de familie.

Lansbury laat naast haar drie kinderen, Anthony, Deirdre en David, nog drie kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen na. Ook haar broer Edgar leeft nog. De uitvaart van de overleden actrice zal in besloten kring plaatsvinden op een nader te bepalen datum.