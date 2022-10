Andy van der Meijde en Wesley Sneijder zijn steeds meer op elkaar gaan lijken

Andy vs Wesley: Scoren in de kelderklasse, Veronica.

Hoe zou het inmiddels met die twee bierelftallen zijn die Andy van der Meijde en Wesley Sneijder onder hun hoede kregen? Een paar weken geleden zag Lips dat de twee oud-voetballers trainer werden van wat voice-over Frank Lammers omschreef als de ‘allerslechtste teams van Nederland’. Op zich geen oninteressant uitgangspunt voor een tv-serie: zouden twee mensen met verstand van het spelletje het niveau van amateurs op kunnen krikken?

Maar in de tussenliggende afleveringen hadden de elftallen zich weinig ontwikkeld. Nog steeds werden in de pauze sigaretten gerookt en pijpjes bier gedronken, al vermoedde Lips dat het productieteam van Veronica hier ook een sturende rol in had. Voetballen konden de boerenkinkels van Saasveldia 6 en SV Delden 4, tips van gasttrainers Sjaak Swart en Hans van Breukelen ten spijt, nog steeds niet, maar daar leek geen haan naar te kraaien.

Van der Meijde en Sneijder zijn de laatste jaren steeds meer op elkaar gaan lijken, zowel in kapsel en lichaamsvorm, als in het omarmen van het lang-leve-de-lolimago. Dat vertaalt zich in een hoop scheet-, poep- en plasgrappen, als een soort heterotegenhangers van Geer en Goor. Tactische of technische tips bleven uit, de coaching in de kleedkamer beperkte zich tot ‘kom op gasten’ en ‘we gaan ze pakken.’ Maar om de teamspirit te vergroten liet Van der Meijde wel de naam van het vriendenteam op zijn arm tatoeëren.

Volgende week is de grote finale, dan spelen de teams van Andy en Wesley tegen elkaar. Lips zal deze kraker in de kelderklasse vermoedelijk laten schieten, hij geloofde het wel. Het programma had hem iets te veel weg van de voetbalcarrière van Van der Meijde: best aardig, maar er had zoveel meer in gezeten.

Reageren? hanlips@parool.nl.