Andries Knevel na 43 jaar weg bij de EO

Beeld ANP Kippa

Knevel werkte 43 jaar bij de Evangelische Omroep en presenteerde in die tijd 42 televisie- en 21 radioprogramma’s.

Knevel zelf had nog wel langer door willen werken, zegt hij in het Nederlands Dagblad. Maar nadat hij vier jaar geleden met pensioen ging en daarna op basis van jaarcontracten werkte, vond de EO het nu ‘een mooi moment’ om te stoppen. ‘Ik begrijp dat heel goed, maar ik had met name graag het pastorale programma Groot Nieuws op Radio 5 voortgezet,’ zegt Knevel. Ter ere van het afscheid organiseert de EO in januari een klassiek black gospel concert, zo meldt de omroep.

Omroepicoon

Knevel werkt sinds 1978 bij de EO en groeide uit tot een omroepicoon. In 1992 werd hij presentator van de televisietalkshow Het Elfde Uur, een jaar later trad Knevel toe tot de directie, waar hij tot 2006 plaats in zou hebben. Van 2007 tot 2014 presenteerde hij samen met Tijs van den Brink de late-nighttalkshow Knevel en Van den Brink.

Naast televisie- en radiopresentator is Knevel predikant. Ook in zijn interviews was het geloof nooit ver weg. ‘Dat beruchte vingertje, daar heb ik veel last van gehad,’ zegt hij in het Nederlands Dagblad, waar hij ook reflecteert op zijn zendingsdrang. ‘We wilden laten zien wat de relevantie was van het geloof voor de samenleving. Dat bracht ik in verbinding met gasten uit politiek en cultuur.’