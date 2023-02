André Kuipers biedt eindeloos veel eyeopeners over de impact van verlichting op aarde

De eerste aflevering van 'Ruimteschip aarde' ging over de impact van het licht dat vanuit de sterrenhemel op aarde neerdaalt, en de schaduwkanten van het lichtbombardement dat de mensheid zelf loslaat op de natuur. Beeld KRO NCRV

Astronaut André Kuipers is op tv geen onbeschreven blad. Integendeel, hij heeft al verschillende programma’s gemaakt over zijn ruimtereizen, wetenschap en klimaatverandering en Lips heeft zich al eens op een gaap betrapt als Kuipers weer eens als deskundige aanschoof bij een talkshow, zoals de Nederlandse televisie ook lijdt aan een overdosis Erik Scherder.

Dus toen zich het nieuwe programma Ruimteschip aarde aandiende met Kuipers als presentator, was Lips nou niet meteen enthousiast. Het leek een platgetreden pad: het ‘overview effect’ dat astronauten overvalt. Vanuit hun ruimtestation hebben ze de aarde als één geheel kunnen beschouwen, nietig en teer, waardoor ze het eenmaal met beide benen grond van de daken schreeuwen dat we onze planeet moeten koesteren.

Maar toen kwam de eerste aflevering. Die ging over de impact van het licht dat vanuit de sterrenhemel op ons neerdaalt en dan vooral over de schaduwkanten van het lichtbombardement dat de mensheid zelf loslaat op de natuur. Nederland is met zijn vele steden en tuinbouwkassen een van de plekken die het felst oplicht, Kuipers heeft het met eigen ogen kunnen zien.

Het is een aanrader geworden, deze knap gemaakte serie. Dankzij de prachtige beelden en het oneindige arsenaal aan weetjes, gloedvol verteld door nog veel meer natuurkenners dan Kuipers alleen.

Over mestkevers die de Melkweg gebruiken om hun weg te vinden maar zich niet meer kunnen oriënteren bij gebrek aan duisternis.

Over de droogte in onze bossen waar we vanuit de ruimte een inschatting van kunnen maken via het licht.

Over glimwormen die minder paren omdat het voor de andere sekse niet donker genoeg is om het verleidelijke lichtsignaal te onderscheiden.

Over mensen met albinisme die ‘lichtschuw’ zijn, maar ook slechtziend waardoor ze opleven tijdens een gouden uur in de schemering.

Allemaal eyeopeners.

