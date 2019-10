André Hazes: ‘Ik ben ontzettend blij dat ik weer trots op hem kan zijn’

André Hazes: ‘Ik sport veel. Ik wil dat mijn zoon later denkt: best een knappe gast eigenlijk.' Beeld SetVexy

Zodra het woord ‘balans’ valt, moet André Hazes (1994) ­lachen. ‘Balans’. Dat is nou net wat zijn leven ontbeert. “De optredens in Rotterdam eisen op dit moment alles op. Tijd, aandacht, energie. Alles is ­gericht op die drie avonden. Daar moet ik alles geven. Mijn balans is dus eigenlijk dat er geen balans is.”

André Hazes staat dit weekeinde drie keer in Ahoy. De concerten zijn een kroon op een jaar waarin de zanger zijn succes bestendigde – de jaren waarin hij ‘junior’ werd genoemd, zijn defini­tief voorbij. “Deze periode, met de concerten in Rotterdam, is ongelooflijk druk, maar ik voel vooral trots. Ik ben ongelooflijk trots, eigenlijk. Ik ben 25 jaar en dit is de derde keer in drie jaar dat ik op deze magische plek mag staan. Wie maakt dat mee?”

‘Hectisch’ is een ander woord dat hem doet lachen. Eerlijk gezegd staat zijn leven permanent op zijn kop, zegt hij. Maar hoho – klagen doet hij niet. “Dit is mooi man. De concerten, de fans die terug blijven komen. Ik ben bevoorrecht.”

Hazes debuteerde op zijn dertiende als zanger, drie jaar na het overlijden van zijn vader. Dat deed hij op het postume duettenalbum Samen met Dré. In 2014 wordt hij door het grote publiek omarmd als hij in het tv-programma Beste Zangers zijn versie van Ik leef mijn eigen leven zingt, een lied van zijn vader dat het levens­motto van de zoon is geworden.

Kort daarop komt hij onder contract bij een platenmaatschappij, gaat op een ‘schrijverskamp’ om eigen nummers te maken en scoort in 2015 zijn eerste eigen hit met Leef: ‘Leef, alsof het je laatste dag is / Leef, alsof de morgen niet bestaat / Leef, alsof het nooit echt af is / Leef, pak alles wat je kan!’

Die hit heeft veel veranderd, al kreeg hij in het uitgaansleven al aanzienlijk meer ‘respect’ nadat hij voorafgaand aan de kampioenswedstrijd van Ajax in 2015 in de Arena had opgetreden. “Dat was het eerste kantelmoment. Ik kreeg ineens overal schouderklopjes, er werd anders naar me gekeken. Ik telde echt mee. Als mezelf.”

Beide benen op de grond

Het is zaak, nu hij aan de top staat, daar ook te blijven. “Het heeft geen zin na te denken over de dunne grens tussen roem en wegzakken in de vergetelheid. Ik blijf met beide benen op de grond en hecht het meest aan de mening van de mensen in mijn naaste om­geving, ook als ze vinden dat ik iets verkloot. Dat is belangrijk. Het is de kunst niet te veel te geloven dat je écht alles geweldig doet.”

Na dit weekeinde volgen begin 2020 alweer grote concerten in de Ziggo Dome: in maart is Hazes de spil in Holland zingt Hazes, de concert­reeks waarin het oeuvre van zijn vader wordt gevierd. “Ik vind het oprecht bijzonder dat de Ziggo Dome vanzelfsprekend een keer of vier volloopt voor een feestje ter ere van die ouwe. Hij is nu 15 jaar dood en misschien wel populairder dan ooit. Het is niet normaal hoe zijn werk nog altijd aan betekenis wint. Zijn liedjes zijn ontzettend aanwezig in het leven van de Neder­landers, ook van mensen van mijn leeftijd en jonger.”

Hij houdt even stil, voor het eerst tijdens het gesprek. Zegt dan: “Ik maak een dagelijks een diepe buiging voor mijn vader, maar het heeft me ook veel tijd gekost om los te komen. Deels mijn eigen schuld, natuurlijk – dan had ik maar geen zanger moeten worden. De prijs was best hoog. Het is moeilijk een eigen identiteit te ontwikkelen als iedereen altijd meteen over je ­vader begint. Je moet dan zelfs oppassen dat je geen hekel aan hem krijgt.”

Feesten en een biertje

Altijd weer die vergelijkingen, altijd weer de opmerking dat de oude André toch beter was. “En dan krijg je ook nog ’s duizend keer per week te horen dat iemand met je vader op school heeft gezeten of een biertje met hem heeft gedronken in een of andere kroeg. Dat is moeilijk geweest. Pas sinds Leef kan ik daarmee omgaan.”

Na weer een pauze: “Ik ben ontzettend blij dat ik weer trots op hem kan zijn. Dat ik niet steeds denk: daar gaan we weer. Het is nou eenmaal een feit: als de mensen naar André Hazes ­komen, verwachten ze ook een glimp van die ouwe. Ik vind dat nu prima.”

Wie Hazes zegt, denkt automatisch ook aan bier en gebroken liefdes. “Ik houd net als mijn vader van feesten en van een biertje, al heb ik meer controle over mijn gedrag. Om die reden sport ik veel en zorg ik ervoor dat ik niet te zwaar word. Ik wil dat mijn zoon later denkt: best een knappe gast eigenlijk.”

Zelf heeft hij ‘dubbele gevoelens’ bij zijn eigen jeugdherinneringen. “Mijn vader is een held voor heel Nederland. Dan neem ik het persoonlijke verlies wel voor lief. Het kan ook niet allebei. Door dit werk wordt je wereld in twee uitersten opgedeeld: aan de ene kant zijn er de spanning en de fans en aan de andere kant is het leven thuis. Ik vind het heel moeilijk na een concert de knop om te zetten. De adrenaline gutst nog door het lijf en dan sta je daar, in de keuken, met een bakje eten.”

Dat leven thuis was uitgebreid te zien in de realitysoap Ik haal alles uit het leven, die SBS 6 drie seizoenen uitzond. Gemiddeld zagen zo’n 630.000 kijkers hoe Hazes en zijn geliefde Monique Westenberg die binnen- en buitenwereld bij elkaar proberen te houden.

Onlangs, in het programma Waar is De Mol?, vertelde Hazes aan Johnny de Mol (‘Ik vertrouw hem als een broer’) dat hij op dit moment apart leeft van Monique omdat hij ‘verdwaald’ is ­geraakt: “Ons eerste jaar was de gelukkigste tijd. We hadden elkaar en die buitenwereld bestond amper – ik had toen drie optredens in de maand. Nu is het een rollercoaster geworden. Dan ­komen de pieken én de dalen.” In de realitysoap was tevens te zien hoe hij de relatie met zijn moeder na een jarenlange vete herstelde. Inmiddels heerst tussen André en Rachel Hazes opnieuw een radiostilte.

In de vijfde versnelling

Die privéverhalen probeert hij meer dan voorheen bij zichzelf te houden, al helpt het niet dat hij een flap­uit is en het liefst eerlijk vertelt hoe de zaken zitten. “Ik ga de deur uit en hup: de show begint. Bij mij gaat alles in de vijfde versnelling. Dat had ik al als kind. Toen zeiden ze: ‘Doe toch eens wat kalmer aan.’ Nu denken ze: het is zijn werk om er vol voor te gaan.”

Om nog even op ‘balans’ terug te komen: ­Hazes zal in elk geval altijd trouw blijven aan zichzelf. Als het dan misgaat, is het gewoon zijn eigen schuld. “Dat vind ik toch minder erg dan dat ik mezelf gek laat maken. Ook nu niet, met de concerten in Ahoy. Ik moet mijn hoofd vrijmaken, want als ik gespannen ben, krijg ik problemen met mijn strot. Dan voelt dat helemaal verkeerd. Het is mijn grote angst dat mijn stem uitvalt.”

Diep in zijn gedachten fantaseert hij over een volgende stap. De grote droom is een concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. “Een vol stadion. 60.000 man. En dat dan twee keer.”

Hij durft niet te zeggen wanneer de tijd rijp is. “Het moet kloppen, voor mij en de fans. Dat zou toch ongelooflijk zijn? Dat ik in de ­hemel kom, aan de bar met die ouwe een biertje drink en hij dan zegt: ‘Ik stond wel mooi in de Arena.’ En dat ik dan zeg: ‘Leuk pik. Ik stond er twee keer.’”

Nieuw hoogtepunt Holland zingt Hazes is een jaarlijks terugkerende concertreeks in de Ziggo Dome. ­Tijdens de concerten zingen ­diverse artiesten de hits van André Hazes. Holland zingt Hazes heeft de afgelopen zeven edities in totaal ruim 500.000 bezoekers getrokken. Bij elk concert zingen 15.000 bezoekers de liedjes van Hazes uit volle borst mee. In maart 2020 staan in elk geval André Hazes, Jeroen van der Boom, Roxeanne Hazes, Miss Montreal, Samantha Steenwijk en Gerard Joling op het programma. Hazes: “We zijn in ­gesprek met nog enkele grote namen. En ik werk eraan om Marco Borsato naar deze concerten te krijgen. Dat zou voor mij een nieuw hoogtepunt zijn.”

André Hazes Live in Ahoy. Zaterdag, zondag (aanvang 20.00 uur) en zondag (aanvang 17.00 uur). Holland zingt Hazes: 7, 13 en 14 maart 2020.