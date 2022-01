Andere Tijden Sport gaat in op de pijnlijkste fractie van een seconde in de olympische geschiedenis

Andere Tijden Sport, NPO 1.

Lips was dit historische sportmoment glad vergeten, maar gelukkig is er altijd Andere Tijden Sport om het geheugen op te frissen. O ja, dat was het, de Olympische Spelen in Sotsji, waar Jan Smeekens eventjes dacht dat hij goud had gewonnen op de 500 meter, waarna het het toch zilver werd omdat Michel Mulder twaalf duizendste seconde sneller bleek.

“De meest pijnlijke fractie van een seconde in de geschiedenis van de schaatssport,” zei Tom Egbers aan het begin van de aflevering. Nou nou, tut tut, dacht Lips, laten we het niet al te dramatisch maken. Als schaatser leef je bij de gratie van de chronometer, en de ene keer win je nipt, de volgende keer verlies je op een haar, all in the game.

“Het moment waar je altijd van gedroomd hebt: olympisch kampioen,” zei Smeekens over de minuut waarin hij ervan overtuigd was dat de gouden medaille van hem was. Even later ‘zakte het ijs’ onder zijn voeten weg. “Dit gun je niemand,” zei Mulder, wat Lips sympathiek, maar ook een beetje raar vond klinken. Je zou denken dat een topsporter zo gebrand is op winst dat hij het iedere opponent gunt om te verliezen.

Maar Andere Tijden Sport is Andere Tijden Sport niet zonder catharsis. Mulder zou na die Spelen niets meer winnen, het heilige vuur in hem leek gedoofd. En Smeekens? Die belandde eerst in een diep dal, ging in therapie voor ‘traumaverwerking,’ en werd drie jaar later glorieus wereldkampioen. “Ik heb meer over mezelf geleerd door die zilveren plak dan als ik goud had gewonnen,” zei hij nu.

In de slotscène zaten Mulder en Smeekens samen in de kroeg, gebroederlijk na te praten over die race van acht jaar geleden. Op de achtergrond klonk – clichéalarm! – ‘Time is on my side’ van The Rolling Stones.

