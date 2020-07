Andere Tijden liet zien dat gedoe over toerisme al een halve eeuw oud is

Andere Tijden special Beeld NPO 2

Te veel toerisme geeft ‘verontreinigingsverschijnselen’ en een algemeen gevoel van on­behagen. Omwonenden van toeristische hot­spots in Amsterdam begonnen zich in de jaren zeventig te beklagen over lawaai, maar vooral ook over het onzedelijke gedrag van de jongeren die naar de stad kwamen in het kader van het ‘jeugdtoerisme’.

Het was allemaal een feest van herkenning woensdagavond in een speciale aflevering van Andere Tijden over toerisme in Nederland. Want nu de vakantie eraan komt en we door corona in veel gevallen zijn aangewezen op een vakantie in eigen land, was het een uitgelezen moment om stil te staan bij de ontwikkeling van het massatoerisme.

Wat eerst nog leuk was (‘we moeten de vreemdeling naar hier lokken’), sloeg ergens begin jaren zeventig echt om. Daarvóór kon de directeur van de Amsterdamse VVV nog zonder tegenspraak beweren dat er zat ruimte was en dat er nog aanmerkelijk meer bij kon. “We hebben de verplichting propaganda te maken.”

Maar toen ging het mis. De Vondelparkslapers zorgden voor ergernis. ’s Nachts zouden zich de meest banale uitspattingen afspelen in het park. En in Maastricht werden Belgische drugstoeristen stante pede weer op de trein terug naar huis gezet.

Het zijn, als altijd, schitterende beelden die Andere ­Tijden bij elkaar heeft gezocht. Over hoe de ergernis van de laatste jaren allesbehalve op zichzelf blijkt te staan. Al in 1962 plakten Amsterdamse studenten stickers op Duitse auto’s met het verzoek aan de berijders zo snel mogelijk naar huis terug te keren.

Maar vooral werd duidelijk dat we niet veel leren van het verleden, dat de geschiedenis aantoont dat het heden je kennelijk overkomt. Want vandaag de dag hoort Lips nog regelmatig het spreidingsmantra als oplossing voor het drukteprobleem. Terwijl we dat toch al jaren proberen kennelijk. Uit de campagne ‘Lekker weg in eigen land’ van 1979: ‘In het voor- en najaar is overal ruimte.’ Dat spreiding niet werkt, zouden we ondertussen wel mogen conclu­deren.

