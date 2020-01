Andere Tijden is zonder Hans Goedkoop ook de moeite waard

Andere Tijden. Beeld NPO 2

Het slot is alvast anders. Meer dan zeshonderd keer zei Hans Goedkoop de kijkers gedag met de woorden: “Dit was Andere Tijden, terug naar de onze.” Zijn opvolger Astrid Sy is er gewoon opeens niet meer als de aftiteling verschijnt.

Sy is meer dan alleen de jongere opvolger van een presentator die twintig jaar het gezicht is geweest van Andere Tijden. In reportages neemt ze de kijker op sleeptouw alsof we samen op onderzoek uitgaan. Ze is zelf meer in beeld, waar Goedkoop de aflevering alleen inleidde en afrondde. Lips hoopt wel dat Sy niet elke keer van wal steekt met de verzuchting dat het gaat om iets van ver voor haar tijd, want dan kun je als 32-jarige presentator van een geschiedenisprogramma wel aan de gang blijven.

Het was trouwens een verdomd mooie aflevering. Over Rita Hovink, de in 1979 veel te jong overleden zangeres die vooral bekend werd als vertolker van het levenslied. Maar dat deed ze vooral omdat er brood op de plank moest komen bij de jonge alleenstaande moeder. Muziekjournalist Frank Jochemsen haalde een mastertape en zelfs beelden naar boven waar Hovink schitterde als jazz-zangeres. Beelden uit het omroeparchief van communistisch Polen, uit 1970!

Terwijl ze Chiel Montagne en Edwin Rutten opzocht zagen we Sy zelf nog meeswingen en ze zong een mopje Nina Simone – Hovink coverde haar songs, vandaar. Dat zien we Hans Goedkoop nog niet doen.

Maar wat toch gek was: op het dramatisch hoogtepunt was Sy in geen velden of wegen te bekennen. Toen was opeens een anonieme redacteur in gesprek met de dochter van Hovink, 16 jaar oud toen haar moeder overleed.

Het zal anders zijn bij Andere Tijden. Maar niet per se slechter. En dat lijkt Lips een heel gezonde manier om naar de geschiedenis te kijken.

