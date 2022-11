Rafael van der Vaart en Tom Egbers moesten hun bloedeloze een-tweetje vanwege tijdgebrek kort houden.

Tom Egbers had het al een week over de temperatuur in Qatar gehad en mocht maandag voor Senegal – Nederland eindelijk de temperatuur van de wedstrijd testen. En ja: het was volgens Egbers ‘lekker fris in het stadion’, dankzij de airco. Analist Rafael van der Vaart had daar weer eens weinig aan toe te voegen.

In de NPO-studio werd overgeschakeld naar Diana Kuip die om onduidelijke redenen de wedstrijd ging bekijken in een kantine in Doetinchem.

Lips ging er intussen thuis eens goed voor zitten, want het WK voetbal mét Nederland was eindelijk begonnen. Commentator Jeroen Elshoff had zijn openingszin ook al weken klaarliggen: “De laatste dans van Van Gaal is ingezet, het is alleen niet duidelijk wanneer de muziek stopt.”

Na 40 minuten rondspelen verzuchtte Elshoff: “Eindelijk weer eens een poging van Nederland.” Dat zei alles over de wedstrijd waarvan alleen de laatste tien minuten de moeite waard waren. Dat vond ook studiogast Marco van Basten, die bekende dat het tijdens de tweede helft in de studio meer ging over het eten dan over de wedstrijd.

Tom Egbers was in Qatar ‘meegegaan in de vrolijke stemming in het stadion’, Van der Vaart vond het maar een saaie wedstrijd. Vanwege tijdgebrek moesten ze hun bloedeloze een-tweetje kort houden, wat Egbers korzelig deed verzuchten dat ze in Hilversum kennelijk ‘last van haast hadden’.

Vanwege datzelfde tijdgebrek heeft Lips nooit meer vernomen hoe het in Doetinchem met Diana Kuip is afgelopen. Maar het interview met de nuchtere Andries Noppert, de debuterende keeper die de held van de avond was, maakte de rommelige eerste uitzending goed.

Conclusie: Studio WK 22 moet nog een beetje in vorm komen, net als het Nederlands elftal.

