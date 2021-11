An Evening With Silk Sonic is zonder meer een van de leukste albums van 2021

Anderson Paak en Bruno Mars. Beeld Getty Images for iHeartMedia

Vier jaar geleden stond Anderson Paak in het voorprogramma van Bruno Mars tijdens een heel lange tournee die de twee in mei 2017 ook naar de Ziggo Dome bracht. Opvallend, want Paak had toen in Amsterdam al met gemak op eigen kracht Paradiso kunnen volkrijgen en mogelijk ook wel Afas Live. Er is tijdens die tour wel iets heel moois gegroeid tussen die twee, in muzikaal opzicht welteverstaan.

Tussen de bedrijven door sloegen Mars en Paak al meteen samen aan het schrijven en ook opnemen. Het heeft even geduurd voor we het resultaat ervan mochten horen, maar afgelopen voorjaar was er ineens Leave the Door Open, de geweldige debuutsingle van Silk Sonic, zoals de twee zich samen noemen. Op de twee singles die volgden gingen ze verder op het ingeslagen pad: retrosoul geïnspireerd door de zwarte muziek van de jaren zeventig.

En nu is er het album An Evening With Silk Sonic, dat zonder meer een van de leukste albums van 2021 is. Bruno Mars en Anderson Paak vonden elkaar in hun liefde voor soulmuziek uit vooral de eerste helft van de seventies. Die klonk veel verfijnder en verzorgder dan de oorspronkelijk soul uit het voorgaande decennium en de mannen van Silk Sonic, die allebei halverwege de jaren tachtig werden geboren, zijn meesters in herscheppen ervan. Ze doen het vooral ook met heel veel lol.

Zanger, rapper en drummer Anderson Paak lag altijd al lekker aan, laten we zeggen, de linkerkant van de muziek. Dit moet het album zijn dat ook Bruno Mars, volkomen ten onrechte nogal eens weggezet als behaagzieke gladjakker, in die hoek eindelijk volkomen credible maakt. Paak en Mars overtreffen zichzelf op An Evening in alles: als zangers (wat een prachtige harmonieën), maar ook als muzikanten en vooral songschrijvers.

De muziek op het album is schaamteloos retro, maar tegelijk ook veel en veel meer dan een herhalingsoefening. De arrangementen zijn vol en rijk (over wat violen en blazers meer of minder wordt niet moeilijk gedaan), de productie is knisperend vers (het werk van vooral Mars) en de teksten zitten vol aanstekelijk tongue-in-cheek humor (hun muziek nemen de twee uiterst serieus, zichzelf iets minder).

Niets mis met digitale muziek natuurlijk, maar het is ook wel weer eens leuk een album te horen dat nagenoeg geheel ‘met de hand’ is gemaakt. Philly Soul en Motown lijken daarbij de voornaamste inspiratiebronnen, maar ook het oude werk van Earth Wind and Fire klinkt door op An Evening. En er is funk. Uit die hoek is er de niet minder dan legendarische Bootsy Collins, bekend geworden als bassist in de band van zowel James Brown en George Clinton, die op het album de rol van host heeft.

An Evening With Silk Sonic is een feest. Het enige dat je tegen het album zou kunnen inbrengen is dat het aan de korte kant is. Slechts negen tracks staan er op (gezamenlijke speelduur iets meer dan een half uur), waarvan er drie al bekend waren en één een intro is. In stijl is het wel: in de jaren zeventig duurden elpees meestal niet veel langer.