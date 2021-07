Amy Winehouse vóór de drank en drugs: een frisse, vrolijke en een beetje ordinaire meid

Still uit Arjan Vlakvelds documentaire Amy Winehouse in Nederland

‘Na haar dood heeft Leo Blokhuis mijn telefoonnummer aan Rob Stenders gegeven en daarna ben ik in het klappertje onder ‘Amy Winehouse’ terechtgekomen. Elk jaar werd ik rond haar sterfdag gebeld, en dan zat ik halfdronken in mijn stamcafé te oreren over Amy. Het achtervolgde me een beetje, en toen ik zag dat ze dit jaar tien jaar dood is, dacht ik: ik moet nu echt eens iets met dat interview doen.”

Arjan Vlakveld (51), hij was destijds regisseur/verslaggever bij TV3 (“Het enige programma van Matthijs van Nieuwkerk dat geen kijkcijferkanon is geworden”), sprak Amy Winehouse in de zomer van 2004 ruim een half uur; hij is de enige die haar op beeld heeft gesproken in Nederland. “Ze was compleet onbekend. Ik had haar gezien in de BBC-popquiz Never Mind the Buzzcocks, kort nadat haar eerste album Frank was verschenen, en vond haar een leuke griet. Een week later trad ze op bij Raymann is laat. Daar zong ze Stronger Than Me. Ik werd compleet weggeblazen.”

An intense and vibrant life

Toen Amy Winehouse opnieuw naar Nederland kwam voor een optreden op het festival Rotterdam Import besloot Vlakveld een item over haar te maken voor TV3. Presentator Art Rooijakkers zou het interview doen, maar die werd ziek, en toen moest Vlakveld het zelf maar doen. Hij wilde haar interviewen voor De Zwaan, maar haar management belde dat ze zich niet lekker voelde en dat hij maar naar haar hotelkamer moest komen. Dat weigerde Vlakveld: “Daar is geen reet aan, aan hotelinterviews. Ik zei dat ze de cameraploeg moesten betalen als ze niet zou komen – in die tijd had je nog wat te eisen.”

Winehouse kwam naar de Maas. Aan het begin van het interview keuvelt hij wat met haar over haar dutje, ook vertelt ze dat ze altijd nog jazzcovers kan gaan zingen in Las Vegas als het niet wil vlotten met haar carrière. “Ik vraag haar op een gegeven moment: ‘Joh, je bent 20 en je schrijft alleen liedjes over heel persoonlijke zaken. Dan moeten we waarschijnlijk heel lang wachten op je volgende album. Or do you live an intense and vibrant life? Nou, dat hebben we geweten’.”

Liefde voor haar muziek

Ze zingt ook een liedje, In My Bed, zittend op een bolder aan de Maas. “Je ziet een ontzettende leuke, frisse, vrolijke beetje ordinaire meid, die in niks doet denken aan dat broodmagere meisjes dat aan de drank en de drugs was. In mijn documentaire gaat ze ook niet dood. Het gaat over haar muziek en de liefde voor haar muziek.”

Vlakveld lardeert zijn interview met opnamen van Winehouse’ optreden op North Sea Jazz in 2004 en opnamen van haar legendarische nachtconcert in Paradiso, in februari 2007. En hij nam gesprekjes op met mensen die haar hebben meegemaakt of door haar zijn beïnvloed – van Candy Dulfer en Lakshmi tot Winfried Baijens en Eric Corton. “Eric verwoordt het mooi: je wilt soms de achtergrond van een verhaal weten, maar hier is er maar één uitkomst en wat heb ik eraan. Ik laat zien hoe ze mensen heeft geraakt op de spaarzame momenten dat ze in Nederland was. Amy before drugs. Dat is het.”

Amy Winehouse in Nederland: zaterdag 22.05 uur, NPO 3. Aansluitend wordt de registratie van Amy Winehouse: Live at Shepherd’s Bush (2007) uitgezonden.