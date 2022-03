Amsterdamse uitgever van podcasts Dag en Nacht Media verkocht aan het Deense Podimo

Het in Amsterdam gevestigde Dag en Nacht Media werd in 2015 opgericht door Tim de Gier en Anne Janssens en is sindsdien uitgegroeid tot het grootste podcastbedrijf van Nederland. Inmiddels worden iedere maand zo’n 8 miljoen afleveringen van door Dag en Nacht geproduceerde podcasts beluisterd, onder meer Man Man Man, Mr. Big, Alle Geschiedenis Ooit, Echt Gebeurd, De Rode Lantaarn, Moordcast en Een Podcast over Media (POM). Per podcast wordt bekeken of deze gratis te beluisteren blijft of achter de betaalmuur verdwijnt.

Hoeveel geld gemoeid is met de overname, waarbij Podimo 100 procent van de aandelen in handen krijgt, is niet bekendgemaakt. V-ventures, de investeringstak van Stichting Veronica, was de enige investeerder in Dag en Nacht Media.

5 euro per maand

Het Deense Podimo, dat ook al actief is in Duitsland, Noorwegen, Spanje en Mexico, lanceert in april een app in Nederland. Daarmee kan tegen betaling van 5 euro per maand geluisterd worden naar podcasts die niet aangeboden worden op andere podcast- of streamingplatforms. Dat zijn zowel bestaande podcasts als nieuwe producties. Podimo belooft flink te gaan investeren in journalistieke en verhalende podcasts.

Vorige maand kondigde Podimo, dat onlangs bij investeringsrondes 125 miljoen dollar ophaalde, al een ‘strategische samenwerking’ aan met Tonny Media, het podcastbedrijf van onder anderen Sander Schimmelpenninck, dat vooral zogeheten ‘chatcasts’ maakt waarin meer of minder bekende Nederlanders met elkaar praten. Tonny Media bood al langer extra content aan betalende luisteraars aan.

Geschikt verdienmodel

De komst van Podimo lijkt een belangrijke verschuiving in te zetten in de Nederlandse podcastmarkt. Al jaren wordt gezocht naar het meest geschikte verdienmodel voor podcasts. Waar de laatste jaren vooral werd ingezet op advertenties, lijkt de balans nu door te slaan naar het abonnementsmodel, vergelijkbaar met reclamevrije diensten als Spotify en Netflix.

Het is dan ook niet geheel toevallig dat de Nederlandse tak van Podimo geleid gaat worden door Richard Musch, voormalig hoofd business development Europa bij Netflix. Musch is ervan overtuigd dat de Nederlandse podcastmarkt klaar is voor betaalde content. “Voor het volwassen worden van de sector is het belangrijk dat podcasters niet afhankelijk zijn van adverteerders. Podimo biedt makers volledige creatieve vrijheid en daagt hen uit de grenzen op te zoeken. Voor consumenten betekent dat: meer geweldige podcasts.”

Exclusieve deals

Ook De Gier, ceo van Dag en Nacht Media, denkt dat de overname een inhoudelijke impuls betekent voor de podcastmarkt. “Door de samenwerking met Podimo kunnen we nu het volume en de kwaliteit van onze podcasts verder opschroeven. Er zijn nog veel verhalen die we graag willen vertellen, maar waar we tot nu toe de middelen niet voor hadden.”

De strijd op de podcastmarkt is de laatste jaren in alle hevigheid losgebarsten, waarbij grote spelers als Spotify en Apple elkaar de loef proberen af te steken met podcasts die exclusief op hun platform te beluisteren zijn. Zo worden de shows van Joe Rogan, die tientallen miljoenen keren worden beluisterd, alleen nog op Spotify aangeboden en sloten ook de Obama’s een exclusieve deal met de dienst.

De komende weken zal bekend worden gemaakt welke Nederlandse podcasts alleen nog te beluisteren zullen zijn voor mensen die een abonnement bij Podimo hebben afgesloten.

Beluister de podcasts van Het Parool: