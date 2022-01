Amsterdamse theaters openen deuren voor ludieke protestactie ‘Kapsalon Theater’

Beeld ANP

Onder anderen Youp van ’t Hek, Freek de Jonge, Bert Visser, Brigitte Kaandorp, Jochem Myjer, Claudia de Breij, Henry van Loon, Ton Kas en Yentl en De Boer doen mee. Met de actie, die ook in de rest van het land is, vragen de cabaretiers aandacht voor hun sector die al twee jaar in de overlevingsstand staat.

Sanne Wallis de Vries maakt zich al sinds het begin van de coronacrisis druk over het dedain voor de sector van premier Mark Rutte en de weinig daadkrachtige aanpak van – toen nog – minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven. “Toen zag ik Angela Merkel uit haar hoofd een speech van een kwartier houden waarin ze de kunstenaars in Duitsland een hart onder de riem stak. Dat was zo mooi dat ik dacht: luister daar even naar. Daar heb ik een liedje over gemaakt, Tanz, waarvan ik niet het idee heb dat Rutte het heeft beluisterd; elke keer dat hij zich uitlaat over cultuur ben ik weer gegeneerd. Ik weet dat hij veel op zijn bordje heeft, maar ik vind het gênant dat de leider van een westers welvarend land zo weinig heeft met kunst en cultuur.”

Knipbeurt

Afgelopen vrijdag, in aanloop naar de eerste coronapersconferentie van het nieuwe kabinet, had Wallis de Vries nog een beetje hoop dat het duo Dijkgraaf-Uslu ervoor zou zorgen dat de cultuursector ook open zou mogen. “Je zag wel aan Rutte dat er flink op hem is ingepraat, want hij zei dat hij snapt dat het heel vervelend is – maar toch verandert er vooralsnog niks.”

Er moest dus iets gebeuren, en toen Wallis de Vries hoorde van het idee van haar collega Diederik Ebbinge om De Kleine Komedie om te bouwen tot kapsalon, was een plus een twee. “Het is volgens mij helemaal binnen de regels: je kunt een afspraak maken bij een kapper, en terwijl je wordt geknipt, of op je knipbeurt zit te wachten, word je vermaakt door een cabaretier.”

Ook het Amsterdams Theaterhuis, Podium Mozaïek en De Roode Bioscoop openen woensdag hun deuren. Roué Verveer en Dolf Jansen treden op in Zaandam, Claudia de Breij in Utrecht, Theo Maassen op Texel en Wallis de Vries zal zelf in Emmen optreden. Daarbij is het belangrijk dat alles volgens de regels gaat. “We houden ons aan de regels die gelden voor de kapsalons: we hanteren de openingstijden van de kappers, vragen om QR-codes, mensen dragen mondkapjes en houden anderhalve meter afstand.”

‘Zó mee oneens’

Met een zucht: “Het hele idee is om weer even te spelen en zo weer even van ons te laten horen. We zijn het er allemaal zó mee oneens; ik spreek echt niemand die zegt: nou jongens, tut-tut-tut, rustig aan, jullie moeten gewoon nog heel even dicht blijven. Niemand begrijpt het meer.”

Het is een eenmalige actie, benadrukt Wallis de Vries, hoewel ze vreest dat de theaters ook na 25 januari dicht moeten blijven, ‘omdat nu de winkels weer zijn open gegaan’. “Ik zou wel echter actie willen voeren, maar het moet wel ludiek zijn, omdat dat ons vak is. De grondtoon is uiterst serieus, maar ik kan nu eenmaal het best op een speelse manier actievoeren. Maar het is wel jammer dat Rutte zijn oren laat hangen naar de grootste schreeuwers. Terwijl je de mensen ook zou kunnen opvoeden. Je kan ook zeggen: als jullie met tractors komen luisteren we gewoon niet.”

De Komedie Kapsalon: woensdag tot 17.00 uur in De Kleine Komedie. Inschrijven voor een behandeling kan vanaf dinsdag via dekleinekomedie.nl. De actie is te volgen op instagram via @kapsalontheater.