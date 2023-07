Amsterdamse theatermaker Carolina Bianchi veroorzaakt enorme buzz in Avignon: ‘Ik ben geen activist. Ik ben een kunstenaar’

De Amsterdamse theatermaker Carolina Bianchi maakte een voorstelling die op het prestigieuze Festival d’Avignon een enorme buzz veroorzaakte. A Noiva e o Boa Noite Cinderela gaat met een waarschuwing gepaard: het gaat over verkrachting en femicide.

Een tafel met een opengewerkt kanten kleed eroverheen, links twee kaarsen, een glas ernaast: dat is het sobere decor. Het wacht op een spreker, net als wij, het publiek in de tot theater omgetoverde gymzaal van het Lycée Théodore Aubanel in Avignon. Zoals dat gaat in het Zuid-Franse stadje in de maand juli: alles wordt theater.

En daar is ze, Carolina Bianchi (39), eigenzinnig theatermaker en performer van Braziliaanse origine, wier voorstelling van tevoren al een kleine buzz had veroorzaakt op het grote Festival d’Avignon. A Noiva e o Boa Noite Cinderela, letterlijk vertaald als De Bruid en de Goedenacht Assepoester, gaat gepaard met een stevige waarschuwing vooraf: niet voor sensitieve zielen. Hoe dat allemaal samenkomt, zal de komende tweeënhalf uur duidelijk worden tijdens een performance die inslaat als een bom.

De voorstelling begint als een onderhoudende lezing in de kunstgeschiedenis, met Bianchi als minzame gids. Ze ontwikkelde A Noiva als afstudeerproject van haar masterstudie aan DAS Theatre in Amsterdam, waar de voorstelling eind september te zien zal zijn in theater Frascati. Er gingen jaren (zelf-)studie aan vooraf, die nog niet tot een einde is gekomen: dit is pas het eerste deel van een drieluik, genaamd Cadela Força.

Radicaal en provocerend

Frascati Producties zag de voorstudie van A Noiva en was meteen onder de indruk, zegt artistiek directeur Mark Timmer. “De urgentie knalt ervan af, in een heel eigen theatertaal, radicaal en provocerend.” Hij nodigde Bianchi uit voor een makerstraject. “Ik zie haar als een kunstenaar die we hier moeten houden, ondersteuning moeten bieden, een vaste basis.”

Ook Tiago Rodrigues, de nieuwe baas van ‘Avignon’, ontging een en ander niet, en zo beleeft A Noiva e o Boa Noite Cinderela de wereldpremière op dit prestigieuze festival. “Dat vormt een teken van hoop voor al mijn vrouwelijke collega’s in Brazilië,” zegt Bianchi glimlachend tijdens een gesprek bij Frascati, voorafgaand aan Avignon.

Bianchi’s werk gaat over seksueel geweld, verkrachting en moord op vrouwen puur omdat ze vrouw zijn – een fenomeen dat (nog niet zo heel lang) als femicide wordt aangeduid. Brazilië is een van de gewelddadigste landen ter wereld voor vrouwen, met een record van meer dan 1400 femicides afgelopen jaar, aldus een VN-rapport. In Nederland wordt gemiddeld elke acht dagen een vrouw vermoord omdat ze vrouw is, berichtte de Volkskrant vorige maand.

Bianchi vervlecht dat grimmige onderwerp steevast met thema’s uit de kunstgeschiedenis en literatuur, terwijl ze ook haar eigen persoonlijke overwegingen bekijkt en relativeert. De lecture performance die pakweg de eerste vijftig minuten van A Noiva vormt, verraadt bovendien haar schrijftalent; het is feitelijk een lang poëem.

De Bruid

Na een korte gang langs Dante, Boccaccio en Botticelli komt Bianchi verrassend uit bij de Italiaanse performancekunstenaar Pippa Bacca. We zien projecties van Bacca, foto’s van een jonge vrouw in een bruidsjurk. Aldus gekleed wilde ze met een zielsverwant in 2008 van Milaan naar Jeruzalem liften om op performatieve wijze wereldvrede te promoten: Brides on Tour. In Turkije verdween ze; haar naakte lichaam werd uiteindelijk ten zuiden van Istanboel teruggevonden, ze was verkracht en gewurgd

“Ikzelf ben een overlevende van seksueel geweld,” zegt Bianchi. “Er is dus een persoonlijke laag in dit stuk. Maar ik kan nu zeggen dat dit werk niet is ontstaan vanuit mijzelf. Ik was geobsedeerd door het verhaal van Pippa Bacca en haar performance. Het is niet zo dat ik, omdat ik een trauma heb, ook geloof dat dat het toneel op moet. Ik ben vooral bezig met hoe geweld, het conflict, de woede, de strategieën van zelfverdediging en overleving – hoe dat theatrale taal kan worden, die ik spreek. Pippa was een goed aanknopingspunt, maar ook bijvoorbeeld 2666, dat enorme werk van Roberto Bolaño, waarvan een deel heel expliciet is gewijd aan vrouwelijke slachtoffers van geweld. Ik ben geen activist. Ik ben een kunstenaar. Ik kan dit onderwerp alleen aansnijden binnen een performatief kader, dat is wat ik doe met Cadela Força (Bitch Strength), de trilogie.”

Keer op keer benadrukt ze de onmisbare rol daarbij van het Braziliaanse theatercollectief dat ze om zich heen creëerde, Cara de Cavalo genaamd. Horse face, paardengezicht, zegt ze, ontleend aan een gedicht van Emily Dickinson. In tijden van corona en het steeds conservatievere (Bolsonaro-) klimaat in Brazilië bleven ze elkaar online trouw; Bianchi vanuit Amsterdam, waarvandaan ze de rest op de hoogte hield van haar onderzoek. “Theatermaken kan wat mij betreft alleen collectief.”

Verkrachtingsdrug

Boa noite Cinderela is een begrip in Brazilië: de naam voor een daterapedrug, iets dat, toegevoegd aan een drankje, degene die het drinkt in een roes en uiteindelijk in slaap brengt, waarna de dader overgaat tot verkrachting. Het slachtoffer kan achteraf onmogelijk terughalen wat er echt is gebeurd, en blijft keer op keer steken in een soort duistere nachtmerrie.

Dit gegeven speelt een grote rol in het tweede deel van de voorstelling, waarin een achtkoppig ensemble – vaste performers van het collectief – zich voegt bij Bianchi. Hier blijkt ook wat Cara de Cavalo vermag, hoe close de leden zijn, al zagen ze elkaar hiervoor bijna een half jaar niet. Dit deel is heel associatief, kleurrijk en: heftig, een mentale en lichamelijke onderdompeling in (het idee van) seksueel geweld. Vanwege de opbouw van het totaal is het zonde om hier meer prijs te geven, maar het vergt veel van de spelers.

Dat blijkt bij een bezoek in het sfeervolle, koele appartement waar Bianchi en een paar anderen verblijven tijdens hun dagen in het hete Avignon. In aanloop naar de première pamperen ze elkaar hier wat met een gezichtsmaskertje en opbeurende woorden, een geurige maaltijd. Maar de spanning en concentratie zijn tastbaar. Er staat wat te gebeuren.

Kort erop zijn we daar getuigen van in het Gymnase du lycée Aubanel en blijkt het stuk ook wel iets van de toeschouwers te vergen. De een kijkt soms weg, een volgende snikt zachtjes, velen zitten gefascineerd vastgezogen aan de beelden. ‘Verbluffend,’ schreef de recensent van Le Monde. En: ‘Eén ding is zeker, niemand verlaat de zaal in dezelfde staat als ie binnenkwam.’

A Noiva e o Boa Noite Cinderela, Nederlandse première donderdag 28 september in Frascati, Amsterdam; daar nog te zien t/m zaterdag 30 september.