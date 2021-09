Amsterdamse onderscheiding de Andreaspenning voor De Dijk

Huub van der Lubbe van De Dijk heeft namens de band de Andreaspenning van de stad Amsterdam in ontvangst genomen uit handen van burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

De Dijk, de naam verwijst naar de Amsterdamse Zeedijk, bestaat sinds 1981. De broers Huub en Hans van der Lubbe begonnen met de band, die dit jaar zijn 40-jarig jubileum viert. Ze scoorden veel hits, zoals Bloedend Hart, Mag het licht uit en Als ze er niet is.

De Dijk stond vaak in Paradiso, inmiddels bijna tachtig keer. De groep won diverse prijzen, zoals de Zilveren Harp in 1987, de Gouden Harp in 1993, de Edison Oeuvreprijs in 2005 en de Popprijs in 2008.

De Andreaspenning is bedoeld voor personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling. Ook mensen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet, komen in aanmerking voor de onderscheiding. Eerder kregen onder anderen René Froger, Harry Slinger en Henny Vrienten er een.