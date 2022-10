Amsterdamse Museumdepotshop failliet verklaard: ‘Het is niet rendabel’

Het Eye Collectiecentrum in Amsterdam-Noord. Beeld ANP / Paul van Riel

Museumdepotshop verkocht sinds 2019 voor zo’n veertig musea, waaronder filmmuseum Eye, het Rijksmuseum van Oudheden, het Nederlands Fotomuseum, Beeld & Geluid, en Singer Laren, objecten waarvoor ze in hun collectie geen plek meer hadden. Ook weescollecties van particuliere musea als het Kinderwagen Museum en het Amsterdam Pipe Museum gingen via de site van de hand.

Maandelijks verkocht de webshop zo’n 150 objecten aan particulieren, van meubels en fotografie tot parafernalia als filmspoelen, de allereerste Philips-videorecorder en gebruiksvoorwerpen. Maar het lukte niet om de museumhandel rendabel te krijgen, zegt Arjen Pels Rijcken, die Museumdepotshop met een zakenpartner oprichtte. “In tegenstelling tot een site als Catawiki deden wij alles zelf; we haalden de spullen op, maakten ze schoon, deden er onderzoek naar en regelden de verkoop en de verzending.”

Hand op de knip

Omdat het veelal om relatief betaalbare spullen ging, kostte de verkoop van de museumramsj vaak meer dan deze opbracht. “Wat musea ontzamelen, is de onderkant van hun collectie. Die is niet heel erg waardevol. Het ging te langzaam, de objecten waren te goedkoop, we kwamen niet uit de kosten.” Gemiddeld kostte een aankoop minder dan 100 euro.

De eigenaren hebben het faillissement zelf aangevraagd nadat ze de huur van kunstdepots in het Eye Collectiecentrum in Amsterdam-Noord niet meer konden betalen. “Het hele bedrijf is door ons tweeën gefinancierd met eigen geld. We hebben er zes tot zeven ton in gestoken, dus we konden er niet aan blijven trekken. Het werd een energieslurper van de bovenste plank,” aldus Pels Rijcken.

“We steken de hand in eigen boezem. Wat mij heeft over de rand heeft geduwd is de huidige onzekerheid. We zitten in een neerwaartse economie. Mensen houden de hand op knip. Het rendement is te laag, de vooruitzichten zijn slecht, dan moet je stoppen. Dat is een hele vervelende beslissing. We moeten acht mensen ontslaan, klanten teleurstellen en musea afbellen.

Nog duizenden stukken

Er liggen nog duizenden stukken in het depot. Pels Rijcken: “Voor musea is dit extra vervelend. Zij hebben die stukken aan ons verkocht voor 1 euro, met de afspraak dat ze bij verkoop een deel van de opbrengst krijgen. Aangezien de curator nu eigenaar is, vallen die stukken nu in de failliete boedel. Het zijn geen grote bedragen, maar dat geld missen de musea nu.”

Het aantal schuldeisers is volgens hem beperkt. “We hebben geprobeerd alles te betalen. Alle kopers hebben hun spullen gekregen en objecten in consignatie gaan terug naar hun eigenaar. En voor de kunstopslag hebben we contact met een ander bedrijf.”

De teloorgang van de museumcollectiehandel trekt ook de andere activiteiten van moederbedrijf Arts & Facts mee, waaronder verzamelaarssite collectioneurs.nl waar privépersonen in kunstvoorwerpen handelden. Ook de commerciële opslag van kunstvoorwerpen voor particulieren in Noord stopt.

Doorstart

De curator zal nu eerst kijken naar een doorstart met een nieuwe eigenaar. “Wellicht is er belangstelling voor de merknaam en het klantenbestand,” zegt Pels Rijcken. “We hadden 40.0000 nieuwsbrieflezers.” Voor de toekomst van de museumverkoop is hij somberder.

Eerder deze maand ging al het verwante WAD Archief Depots over de kop. WAD zette in 2015 in Amsterdam-Noord het Eye Collectiecentrum voor het filmmuseum op, maar verkocht het vastgoed twee jaar geleden aan een commerciële vastgoedbelegger. Eye laat weten dat de opslag van de collectie niet door de faillissementen wordt getroffen.