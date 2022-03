Amsterdamse Milena Sidorova speelde de spin in zesvoudig Oscarwinnaar Dune

Milena Sidorova van Het Nationale Ballet. Beeld Sebastien Galtier

Of ze hen misschien kon helpen met de rol van spin, was de vraag toen de Dune-producent haar enkele jaren geleden opbelde. “Ik werd echt heel out of the blue door hen benaderd. Ze hadden mijn video op YouTube gezien en zagen daar blijkbaar wel iets in.”

Zelf heeft de Oekraïens-Nederlandse Sidorova, danser en choreograaf bij Het Nationale Ballet, niet per se veel acteerervaring. Maar als een spin bewegen, dat kan ze inderdaad als de beste. Met haar beroemde choreografie achter de The Spider won ze op haar dertiende diverse prijzen. De video ging viraal en werd alleen al op YouTube 16 miljoen keer bekeken.

Flink wat jaren later bracht het haar in Boedapest, waar de opnames voor Dune plaatsvonden. Met haar Amsterdamse vriend Lars Duursma verbleef ze daar een week. “In een prachtig hotel waar we als royalty werden behandeld,” vertelt Sidorova. Overdag was ze op de set te vinden. Daar maakte ze lange dagen, opgemaakt met zwarte make-up en gehuld in een zwart kostuum.

Bijzondere ervaring

“Het was een geweldige ervaring. Er is echt een fantastische cast samengebracht en het werken met hen verliep ontzettend soepel. Het was zo’n bijzondere ervaring voor mij als choreograaf.” Dat de film dan ook nog eens zo goed is ontvangen, vindt ze heel tof. “Ik vind het overigens persoonlijk ook niet meer dan terecht.”

Want van de film genoot ze zelf ook enorm. Ze zag ‘m met vrienden in Pathé de Munt. “We vonden het geweldig. Zelf ben ik maar heel kort in beeld hoor; ik denk maar zo’n dertig seconden.” Toch denkt Sidorova dat ze wel een indruk bij de kijker achterlaat: “Het is wel echt een bijzonder dier.”

Of de rol het begin is van een verdere filmcarrière? “Ik weet het niet, maar ik zou het geweldig vinden om in de toekomst meer van zulke dingen te doen.”

Bekijk The Spider, waarmee Sidorova op haar dertiende diverse prijzen won:

Een fragment uit Dune met Sidorova als spin: