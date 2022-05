Amsterdamse kunstenaar Eli Content (78) overleden

In zijn werk liet Content zich inspireren door zijn Joodse afkomst, evenals door strips, plastic speelgoed en medische handboeken. Beeld Inga Powilleit

Content werd op 14 augustus 1943 geboren in het Zwitserse vluchtelingenkamp Vevey. Hij debuteerde in 1976 in het Stedelijk Museum Amsterdam. In 1979 had hij zijn eerste museale solotentoonstelling in het Amsterdamse Museum Fodor. Daarna volgden tentoonstellingen in onder meer het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum en het Van Abbemuseum (Eindhoven). Verder stond Content met zijn werk in musea van New York tot Londen en van Madrid tot Kassel.

De kunstenaar maakte in het begin van zijn loopbaan vooral abstracte, sobere en minimalistische werken. In de loop der tijd werd zijn kunst steeds figuratiever en kleurrijker. De onderwerpen veranderden ook. Zo verwees hij aanvankelijk vooral naar de natuur. Later volgden ook menselijke figuren en meer recent portretten. In zijn werk liet Content zich inspireren door zijn Joodse afkomst, evenals door strips, plastic speelgoed en medische handboeken.

Overzichtstentoonstelling

Eind 2019 stond hij met een overzichtstentoonstelling in het Joods Historisch Museum. De expositie bood een overzicht van ruim negentig van zijn werken uit de afgelopen veertig jaar. Content was volgens het museum een van de belangrijkste hedendaagse Joodse kunstenaars van Nederland. Zijn werk werd er vaker tentoongesteld en hij werd ook wel de huiskunstenaar van het museum genoemd. Het museum bezit een aantal van zijn werken.

Content woonde met schrijver en voormalig politicus Karina Content (auteursnaam Karina Schaapman) in het centrum van Amsterdam. ‘Sterker dan de dood is de liefde! In mijn armen, luisterend naar Miles Davis, is vanochtend vredig heengegaan mijn grote liefde Eli Content,’ schrijft Karina Content op Twitter. Eli Content was al enige tijd ernstig ziek.

Kunstenaar Eli Content: 'Ik was een behoorlijk gestoord jongetje' Hij vond school maar niks, dus ging hij varen als kok op de grote vaart en leerde zichzelf schilderen. We spraken Eli Content in 2019, naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Joods Historisch Museum. Hoe de kunstenaar herinnerd wilde worden? "Als een aardig iemand."

