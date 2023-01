Amsterdamse dj’s Colyn en Chris Stussy in april op festival Coachella: ‘Had ik nooit verwacht’

Chris Stussy Beeld Niels Freidel

“Voor mij is het een hele mooie kans,” zegt Ewout Colijn (28), bekend onder zijn artiestennaam Colyn. Afgelopen week werd bekend dat hij op Coachella mag draaien. Het belangrijkst en grootste festival in Amerika waar iedere dag 125.000 feestgangers te vinden zijn. Wie belangrijk is of zichzelf dat vindt, is op Coachella te vinden. Ook veel Nederlandse BN’ers en influencers maken jaarlijks de oversteek om naar het festival in Californië te gaan (en maken dan even een foto voor het iconische reuzenrad dat er staat).

Colijn, die net terug is van optredens in San Diego, Los Angeles en Zuid-Amerika, noemt het een ‘must play’. Hij weet niet wat het festival betaalt, maar dat maakt hem ook niks uit. “Er zit een balans tussen wat het aan waarde oplevert en wat het aan geld oplevert,” zegt hij. “De hele westkust van Amerika kijkt naar dit festival. Als je het goed doet, dan levert dat weer waarde op.”

Harten veroveren

De dj en producer die bekend is vanwege zijn melodieuze techno en al op veel andere grote festivals stond, beseft wel dat zijn genre (nog) niet de harten van alle Amerikanen heeft veroverd. Iets dat in Europa wel anders is. “Op Coachella ben je dan misschien wel wat meer randprogrammering naast alle grote artiesten, toch zie je dat de melodieuze techno die ik maak nu ook in Amerika serieus voet aan de grond krijgt. De house- en technostage op het festival die Yuma heet, begint een groot onderdeel van het festival te worden.”

Colyn

Zijn collega Niels Steenbergen (28), die draait onder de naam Chris Stussy, vindt het speciaal dat hij op Coachella mag draaien. “Ik mag daar de sound die ik draai op misschien wel het grootste festival van de wereld vertegenwoordigen. Toen ik begon met draaien had ik nooit verwacht daar te mogen staan. Dan is het wel bijzonder als je opeens je eigen naam tussen al die grote namen ziet staan.”

Eigen ding doen

Net als Colijn staat Steenbergen ook op de Yuma-stage. Hij zegt daar gewoon zijn eigen ding te gaan doen en zich zo min mogelijk aan te passen. “Het enige waar ik een beetje rekening mee ga houden is de grootte van de stage. Er kunnen daar ruim 10.000 mensen staan. Je moet daar wel een klein beetje je muziek op aanpassen. Dat ga ik proberen met nieuwe muziek die ik nog ga maken.”

De set die Colijn mag draaien zal waarschijnlijk wat korter zijn dan normaal en daarom een stuk compacter met veelal hoogtepunten, zegt hij. “Je moet toch wat sneller draaien. Dit soort festivals probeert de hoogtepunten van iedere artiest eruit te persen. Dat is een keuze die ze maken.”

Steenbergen zegt de twee weekenden dat het festival is, vrienden mee te nemen en er zelf ook een feest van te maken. “Dan kunnen we zien of het echt zo dik is als mensen zeggen en het ook beleven als bezoeker. Ik ken mensen die al vanaf hun achttiende dromen om er naartoe te gaan.”

Feestje van maken

Colijn wil er de twee weekenden ook zelf wel een feestje van maken en zegt uit te kijken naar de shows van Underworld, Gorillaz en Chemical Brothers. “En voor de rest een beetje kijken. Ik denk dat het ook leuk is om bij zo’n Amerikaanse hiphopshow naar binnen te lopen.” Steenbergen wil graag FKJ, MK en Jamie Jones zien. “Laatstgenoemde heeft mij afgelopen jaar op zijn eigen feesten op Ibiza en Miami uitgenodigd, dus dan is het leuk om elkaar tegen te komen op Coachella.”

Dat er ook commentaar is op het festival vanwege het hoge influencergehalte beseffen beiden. Maar Colijn twijfelt of dat zal opvallen. “Dat is aan de kant van Los Angeles eigenlijk altijd wel een beetje zo,” zegt hij. Steenbergen: “Stiekem denk ik dat ik zelf ook wel even een foto bij het reuzenrad ga maken.”