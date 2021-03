Amsterdamse breiwizzard Borre Akkersdijk tovert met hightech breisels

Nabij Sloterdijk huist het textiellab van breiwizzard Borre Akkersdijk. Zijn eigen label gebruikt hij als showcase voor de breisels die hij ontwikkelt voor grote namen als Adidas en couturier Alber Elbaz.

Het is niet uit heimwee naar jeugdfoto’s in gezellige wolletjes dat Borre Akkersdijk (35) zo van breien is gaan houden. Hij studeerde in 2009 af aan de Design Academy in Eindhoven met een textielcollectie, waarbij hij breimachines dingen liet maken – hij ‘hackte’ de software hiervoor – waarvan de fabrikant zelf niet geloofde dat het mogelijk was. Hij ging eveneens aan de slag met machines die gebruikt werden voor de matrassenindustrie, en zette er tijdens het breiproces ook meteen een paar patroondelen in. De ontwerper en zijn team van knit engineers zoeken nog steeds de grenzen van de machines en materiaal op.

“Als iemand zegt dat iets niet kan, denk ik: écht wel,” roept Akkersdijk in het bedrijfspand nabij Sloterdijk boven het lawaai uit van zes rondbreimachines. Het labgedeelte zou niet misstaan in een scififilm. Zijn merk Byborre wordt wel vergeleken met het Italiaanse Missoni, maar dan futuristischer, mannelijker en meer beïnvloed door sportswear. “Zij hebben zeker iets moois opgebouwd en ook een goede dialoog gehad met kleur en een ander soort breimachines, maar ze zijn daarin wel blijven ­hangen, vind ik. Wij zijn echt mijlen verder. Contact heb ik nog nooit met ze gehad, maar ach, alles op z’n tijd.”

Trendgoeroe

Hij werkte drie jaar voor de studio van trendgoeroe Lidewij Edelkoort – ‘Ik heb haar altijd ­gezien als mijn mama in Parijs’ – deed een textielproject met onder meer wandkleden met zelfbedachte monsters voor industrieel ontwerper Maarten Baas, en merken als Nike en ­Moncler wisten hem al snel na zijn afstuderen te vinden. Toen Akkersdijk dit pand vier jaar geleden betrok om zijn eerste eigen machines te kunnen huisvesten, waren ze nog met z’n ­vijven. “We konden het spotgoedkoop huren omdat het pand werd verbouwd. Op een gegeven moment lag de hele buitenmuur eruit en kwam de regen naar binnen terwijl wij gewoon doorwerkten.”

Liner jacket in Byborre knit, opgebouwd uit drie lagen die in één keer uit de machine komen. Ton sur ton signature artwork van Henk Schiffmacher. Beeld Tomek Dersu Aaron

Inmiddels zitten ze er met 35 man, 21 nationaliteiten. “Allemaal mensen die specifiek uit liefde voor het materiaal naar hier zijn gekomen. Bijna alle technici die de machines aansturen zijn vrouw.” Best geestig noemt hij het, dat hij nu zo’n technisch bedrijf runt. Geboren in ­Wamel – hij zat met Iris van Herpen in de kleuterklas – en opgegroeid in Nijmegen, was hij als kind vooral bezig met hutten bouwen. “Ik heb nooit echt gecomputerd, ik had geen Nintendo of PlayStation, maar bleek wel een echte bèta.”

Hoogwaardige garens

Voordat hij eigen machines kon financieren, ging hij naar fabrieken in Azië en Italië. Maar als je echt wilt innoveren moet je alle stappen van de supplychain bijeen hebben. “Als iedereen dezelfde taal spreekt, van garenleverancier tot machinebouwer, softwareontwikkelaar en creative director – from pixel to needle noemen wij het – zijn de mogelijkheden legio.”

Nike gebruikt fantastische technische vlakbreimachines, weet Akkersdijk. ‘Maar dat zijn niet de machines die de modeindustrie op grote schaal bedienen, dat zijn namelijk de veel snellere rondbreimachines. De textielindustrie ­gebruikt voornamelijk goedkope jerseys op rondbreimachines om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Ik dacht: als je er nou juist hoogwaardige garens in stopt, kun je dus kwaliteitsmaterialen maken die betaalbaar zijn.”

Zijn machines in Amsterdam kunnen werken met verschillende diktes draad, tot aan een dik vulgaren, waarmee een 3D-materiaal wordt ­gemaakt, bestaande uit drie lagen. Hij werkte voor Moncler, maakte een stoel voor Louis Vuitton, sjaals voor Nike, en tassen voor alle spelers toen Neymar Jr. naar FC Barcelona ging.

Borre Akkersdijk: ‘Als iemand zegt dat iets niet kan, denk ik: écht wel.’

“Heel leuk, maar allemaal one-offs, waardoor niemand kon plaatsen wat ik nu precies deed. Ik kreeg schouderklopjes voor mijn innovatie, mijn producten fungeerden voor anderen als marketingtool. Daar betaalden ze vet veel geld voor hoor, maar het waren momentopnames. Leuk voor mijn ego, alleen niet om een business op te bouwen.”

Virtuele designtool

Derhalve fungeert nu zijn eigen label Byborre als showcase voor nieuwe textielsoorten die zijn team ontwikkelt, en de mogelijkheden daarmee. Zo ontwikkelde hij voor Edition 8 – de collectie die net in de winkel ligt – voor het eerst hoogstaande gebreide pakken. Het leverde hem een order op van een groot pakkenmerk, waarvan hij de naam nog niet mag prijsgeven.

Byborre wordt inmiddels verkocht in 45 landen in high-end winkels als Browns en Selfridges in Londen tot Dover Street Market in Tokio. Maar de core business van Akkersdijk is zijn textielinnovatiestudio, die textiel ontwikkelt voor andere merken. “Zij hebben een idee, wij maken het voor ze en doen de ontwikkeling van alle samples, waarbij een positieve impact voorop staat.”

Over alle stappen in het proces wordt nagedacht. Wat zijn de duurzaamste garens, wat de functioneelste, hoe kunnen ze zo min mogelijk samples maken tot ze bij een goed product zijn aanbeland.

Akkersdijk: “We werken met 72 duurzame ­garenfabrikanten, van organic cotton tot yarns van Parley for the Oceans, gemaakt van gerecyclede flessen, die we met onze spinners voor ze hebben doorontwikkeld. Bijna 80 procent van de milieu-impact die kledingproductie (pre-consumer) heeft, wordt bepaald door de keuzes bij het ontwikkelen van textiel. Elke stap daarin is dus belangrijk.”

Voor producties werkt hij nauw samen met ­fabrieken in België, Italië, Taiwan en Mexico. “We zijn ze aan het opleiden. Wij bouwen onze eigen software en buigen ons samen met de machinemerken ook over de hardwareontwikkeling. Normaal komt een ontwerper met een idee bij de fabriek. Die wil dat wel gaan testen, maar dan moet je minstens 2000 meter afnemen. Of 5000. Wij zeiden tegen de fabriek: wij hebben de ingenieurs, het perfecte programma, én we bestellen de garens voor je, je hoeft alleen op de startknop te drukken. Hierop kon er ineens ook met minimumafnames van 250 meter gewerkt worden.”

Met zijn team van ‘knit engineers’ zoekt Borre Akkersdijk steeds de grenzen op van breimachines en garens. Beeld Tomek Dersu Aaron

Dat biedt vele mogelijkheden, ook voor kleinere merken. Daarbij wil Akkersdijk zijn kennis en expertise graag delen. “Iederéén moet verduurzamen, wij roepen al jaren dat transparantie daarvan de kern is.” Vandaar dat hij Byborre Create heeft opgericht: een platform en virtuele designtool voor hoogwaardige, duurzame textielproductie, dat andere merken, ontwerpers en kunstenaars online toegang geeft tot duurzame grondstoffen, innovaties en creatieve tools. Op die manier kunnen ze hun eigen unieke en verantwoordelijke textiel ontwerpen.

Zo werkte Akkersdijk onlangs met graffiti­kunstenaars Delta en Erosie, en zojuist met ­tatoeëerder Henk Schiffmacher. Zijn handschrift vertaalden ze in een ton-sur-tonstof voor label Byborre. In ruil maakten ze een aantal wandkleden voor Henk. “Mensen betalen 150 euro per sample, qua materiaal zijn ze niet beperkt tot het aanbod op beurzen, en het copyright blijft van de klant, dus er is geen ander merk dat de stof het volgend seizoen kan gebruiken.” Byborre verzorgt vervolgens de textiel­productie.

Couturestoffen

Een flink aantal voorlopers in de markt werkt al met Byborre Create. De Japanse merken Porter en Kapital bijvoorbeeld, maar ook Adidas, meubelmerk Natuzzi, McQ, Thebe Magugu, de Zuid-Afrikaanse winnaar van de LVMH Prize 2019 voor aanstormend talent, Baracuta, BMW en Mini. Onlangs ontwikkelde de Israëlische ontwerper Alber Elbaz op die manier couturestoffen voor zijn nieuwe label AZ Factory die aanvoelen als sportswear. Akkersdijk is trots. “Alber is een held op modegebied. Dat hij ons weet te vinden, toont aan dat het platform werkt.”

Voor de lockdown kwamen er dagelijks creatieven vanuit de hele wereld in het hightech lab over de vloer. Nu praten ze er, op afstand, met vier keer zo veel merken. Door de lockdown versnelden Akkersdijk en business partner en ceo Arnoud Haverlag de digitale kant. In juni haalde hij met een investeringsronde 3,2 miljoen euro binnen voor de doorontwikkeling van het platform. “Het was een shitjaar, maar niet voor ons.”