Amsterdams merk Daily Paper opent winkel in New York

De nieuwe winkel van Dailey Paper in New York. Beeld Dailey Paper

De opening van de Daily Paper NYC Flagship had maanden geleden al moeten plaatsvinden. Maar door het coronavirus werd alles uitgesteld. Morgen gaat het wél door: het Amsterdamse modelabel bekroont haar succes met een permanente winkel in New York.

Het modelabel telt sinds de oprichting acht jaar geleden al 180 verkooppunten in 29 landen. Alleen al op het hoofdkantoor in Amsterdam werken 55 mensen. Daar mag vanaf morgen een winkel in de VS bij opgeteld worden.

Gemeenschapsgevoel

Volgens het Amsterdamse kledinglabel is de winkelruimte in New York aan de Lower East Side meer dan een kledingwinkel. Het bevat een café en loungeruimte. Die ruimte moet een clubhuis worden voor de creatievelingen van New York. Daarmee wil Daily Paper het gemeenschapsgevoel dat er nu in de Amsterdamse winkel is, overbrengen naar New York.

Het team van Daily Paper heeft samengewerkt met ontwerper Heather Faulding om op de 1140 vierkante meter hun eigen stempel de drukken. Het interieur is een combinatie van de oude Afrikaanse cultuur gecombineerd met de hedendaagse Europese design.

Sierlijk

Ook Amsterdam is terug te zien in de winkel. De buitenkant is opvallend sierlijk en doet denken aan de oude Amsterdamse architectuur in New York. De gevel is bedekt met panelen gemaakt van geplette drankblikjes, een patroon dat doet denken aan Afrikaans kralenwerk.

Het is Daily Paper eigen om gemeenschappen te verenigen, zowel in de producten die ze maken als in wat ze uitdragen. Daarvoor gebruikt het Amsterdamse label hun creativiteit, gaat het samenwerkingen aan met onder andere het Van Gogh Museum en maakt het gebruik van hun bereik.

De vestiging van de winkel van Dailey Paper op Delancey Street. Beeld Dailey Paper

Zoektocht naar identiteit

Hussein Suleiman (30), zei eerder in Het Parool dat hij samen met zijn vrienden en mede-ondernemers Jefferson Osei (31) en Abderrahmane Trabsini (30) een verhaal wil vertellen. “We komen uit verschillende Afrikaanse landen. Osei komt uit Ghana, Trabsini uit Marokko. Op school leerden we over het Romeinse Rijk, de Tweede Wereldoorlog en de Duitse en Italiaanse geschiedenis, maar niets over Somalië, Marokko en Ghana, de kolonisatie van Afrika en de subculturen van het continent. Of wat zich daar afspeelt.”

“Met onze kleding, de ontwerpen, de prints en het materiaal – soms met spreuken van artiesten, zoals van Nigeriaanse rappers – willen we het verhaal vertellen van de zoektocht naar die identiteit, waarbij we vooral focussen op positieve ontwikkelingen, op mensen inspireren en kracht geven. Niet iedereen koopt bij ons vanwege dit verhaal, een heleboel mensen vinden wat we maken gewoon mooi.”

De vestiging in New York aan de 18 Delancey Street is vanaf zaterdag 24 oktober geopend.