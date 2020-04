Amsterdams kunstwerk Super Nurse gaat de wereld over

Super Nurse Beeld Fake

Fake maakte Super Nurse, zoals het werk heet, op de avond dat Rutte de ‘intelligente lockdown’ aankondigde. “Zorgpersoneel heeft een hele zware taak op dit moment. Zij moeten het gevecht leveren. Ik wilde ze een hart onder de riem steken,” zegt Fake over de telefoon.

Het idee was er snel. “Ik wilde graag een iconisch werk maken. Het uniform van een zuster is over de hele wereld hetzelfde.” De volgende dag stond Super Nurse op een muur op het NDSM-Plein. Fake maakte het door sjablonen uit te snijden en die laag voor laag in te kleuren.

Kleedruimtes

De kunstenaar kreeg direct veel vragen van mensen die het wilden delen, en besloot het gratis aan te bieden op zijn website. “Het is al meer dan duizend keer gedownload,” zegt Fake. “Mensen halen er kracht uit en sturen het door naar zorgpersoneel. Het hangt bijvoorbeeld in alle kleedruimtes van het OLVG, en ook in het VUmc.”

Fake krijgt van over de hele wereld foto’s en filmpjes van mensen die zijn werk hebben opgehangen. Het Langoneziekenhuis in Manhattan, New York heeft het maandag zelfs op het gebouw geprojecteerd, en blijft dat de komende dagen doen.

Zwarte streep

Toch kan niet iedereen Super Nurse waarderen. Het oorspronkelijke werk op de NDSM-werf is deels overgespoten: de verpleegster kreeg een zwarte streep door haar ogen. ‘Iemand is blind voor de situatie’, schreef Fake maandag als reactie op Instagram. “Dat ga ik morgen herstellen,” zegt hij.

Zelf wordt Fake gelukkig niet direct geraakt door de coronacrisis. “Als kunstenaar leef ik al half als een kluizenaar,” lacht hij. “Het enige verschil is dat mijn familie nu ook thuiszit.”